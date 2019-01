หวาดผวา “ฝูงแมงกะพรุน” บุกหาดออสซี่ แค่ 2 วัน นักท่องเที่ยว “ถูกต่อย” กว่า 2,600 คน (มีคลิป)

Bluebottles continue to injure beachgoers

Thousands have been treated for bluebottle stings across the Sunshine Coast and Gold Coast over the last few weeks. Surf Life Saving Queensland advises beachgoers to look out for warning signs and speak with lifeguards before entering the water.

