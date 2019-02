สำเร็จ! ยานฮายาบูสะ 2 ลงจอดแล้วบน “ดาวเคราะห์น้อยริวงุ” ลุยเก็บตัวอย่างพื้นผิว (คลิป)

สำเร็จ! – วันที่ 22 ก.พ. เอ็นเอชเค รายงานความสำเร็จอีกขั้นของวงการอวกาศญี่ปุ่น หลังจาก ยานสำรวจฮายาบูสะ 2 ของ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ลงจอดบน ดาวเคราะห์น้อยริวงุ ซึ่งห่างจากโลกราว 300 ล้านกิโลเมตร และเตรียมเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อบนโลก

Here’s an edited version of that video JAXA just showed, where the tantalum bullet fires into the surface. pic.twitter.com/mCLkBoWK94

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นแถลงว่า เมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 21 ก.พ. ตามเวลาท้องถิ่น ยานสำรวจฮายาบูสะ 2 ซึ่งเข้าสู่การโคจรเทียบดาวเคราะห์น้อยตั้งแต่เดือนมิ.ย.ปีก่อน เริ่มลดระดับเตรียมลงจอดบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยริวงุ

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 – 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 27, 2018