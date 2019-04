ถูกล็อก 47 ปี หนุ่มยื่น “ไอแพด” ให้ลูกชายเล่น กรอกรหัสผิดซ้ำๆ

ถูกล็อก 47 ปี – เมโทร รายงานเตือนผู้ใช้แอปเปิ้ลถึงความเข้มงวดของการกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่อุปกรณ์ จากกรณีที่ อีวาน ออสโนส ผู้สื่อข่าวอเมริกัน ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยื่น ไอแพดของตัวเองให้ลูกชาย 3 ขวบ เล่น แต่กรอกรหัสผิดซ้ำซาก จนไอแพดล็อกตัวเองและหน่วงเวลากรอกรหัสผ่านที่ถูกต้องได้อีกครั้งในอีก 25.5 ล้านนาที หรือ 47 ปีโดยประมาณ!

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

— Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019