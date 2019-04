ระทึกบัสตก “เขาหิมาลัย” ดิ่งลึกกว่า 60 เมตร สังเวยแล้ว 10 ศพ (คลิป)

ระทึกบัสตก “เขาหิมาลัย” – เอเอฟพี และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานวันที่ 28 เม.ย. ว่า เกิดเหตุรถบัสเสียหลักแล่นตกลงไปหน้าผาสูงกว่า 60 เมตร ในเขต เทือกเขาหิมาลัย เมื่อ 27 เม.ย.ตามเวลาท้องถิ่น ขณะเดินทางจากเมืองดัลฮูซี รัฐหิมาจัลประเทศ ไปยังเมืองปาธานคต รัฐปันจาบ ทางตอนเหนือของ อินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และหลายสิบคนบาดเจ็บ

Condolences to the families who lost their near and dear ones. Here is the video from the local requesting help after #dalhousie Bus Accident. definitely the Pathankot-Chamba roads needs widening and safety on sides. pic.twitter.com/G3LZs3Ap2r

