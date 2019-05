ชาวซิกข์จี้แบรนด์กุชชี รอคำขอโทษอยู่ ดึงผ้าโพกศรัทธาไปดีไซน์สินค้า

ชาวซิกข์จี้แบรนด์กุชชี – เอพี รายงานกรณีพิพาทในวงการแฟชั่นครั้งใหม่ เมื่อชุมชนชาวซิกข์ประท้วงการนำรูปแบบการโพกผ้าของชาวซิกข์ที่สื่อถึงศรัทธาในศาสนา มาอวดโฉมและขายเป็นแฟชั่น ซึ่งต่อมา ห้างสรรพสินค้า นอร์ดสตอร์ม ผู้วางขาย ขอโทษแล้ว แต่องค์กรพันธมิตรชาวซิกข์ในนิวยอร์ก แจ้งว่ายังรอคำขอโทษจากห้องเสื้อกุชชี เจ้าของผลิตภัณฑ์พิพาทนี้

“เราคิดว่าบริษัททำทุกอย่างให้เป็นสินค้าและทุนนิยม ไม่เว้นแต่สิ่งที่ผู้คนทั่วโลกเคารพศรัทธา และความตึงเครียดนี้ กระทบต่อศรัทธาของเรา ทำให้เกิดความเกลียดชัง และการใช้ความรุนแรงรุมรังแก” นายซิมราน จีต ซิงห์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กร กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ชาวซิกข์ เคยถูกทำร้ายในคดีอาชญากรรมความเกลียดชัง และอีกคนถูกสังหารใกล้เมืองฟีนิกซ์ ไม่กี่วันหลังเหตุวินาศกรรม 11 กันยาฯ 2544

Dear @gucci, the Sikh Turban is not a hot new accessory for white models but an article of faith for practising Sikhs. Your models have used Turbans as ‘hats’ whereas practising Sikhs tie them neatly fold-by-fold. Using fake Sikhs/Turbans is worse than selling fake Gucci products pic.twitter.com/sOaKgNmgwR

