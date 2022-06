เจ้าชายแฮร์รี – เมแกน เผยรูป ลิลีเบ็ต ธิดาองค์เล็ก ฉลองวันเกิดปีแรก

วันที่ 7 มิ.ย. บีบีซี รายงานว่า เจ้าชายแฮร์รี และเมเกน ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ แบ่งปันภาพถ่ายของ ลิลีเบ็ต ธิดาองค์เล็ก หลังฉลองวันเกิดเป็นครั้งแรก

ลิลีเบ็ต ฉลองวันเกิดเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิ.ย. ที่งานปิกนิกวันเกิดซึ่งเจ้าชายแฮร์รี และเมแกน จัด ที่ตำหนักฟร็อกมอร์ ในพระราชวังวินเซอร์ ลิลีเบ็ตยิ้มและสวมเสื้อคลุมหลวมๆ สีน้ำเงินอ่อนกับโบว์สีขาวบนผม

เจ้าชายแฮร์รี และเมแกน กล่าวว่า “ประทับใจอย่างเหลือเชื่อ” กับคำอวยพรวันเกิดแก่ลูกคนที่สองซึ่งได้รับการตั้งชื่อลิลีเบ็ต ซึ่งเป็นพระนามลำลองในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สอง เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ทรงเป็นย่าทวด

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu

— Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022