รัสเซีย แทนที่ซาอุดีอาระเบีย ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่สุดแก่จีน

วันที่ 20 มิ.ย. บีบีซี รายงานว่า รัสเซีย กลายเป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่สุดแก่จีน หลังขายน้ำมันดิบลดราคาแก่ปักกิ่ง ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรปมสงครามในยูเครน การนำเข้าน้ำมันรัสเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากปีก่อนหน้า เป็นระดับทุบสถิติในเดือนพ.ค. ขณะที่จีนเพิ่มการซื้อน้ำมันรัสเซีย ทั้งที่ความต้องการลดลงจากการควบคุมการระบาดของโควิดและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ข้อมูลจากกรมศุลกากรของจีนระบุว่า การนำเข้าน้ำมัน รวมถึงน้ำมันที่สูบผ่านท่อส่งน้ำมันอีสต์ ไซบีเรีย แปซิฟิก โอเชียน (East Siberia Pacific Ocean) และการขนส่งทางทะเล มีปริมาณรวมเกือบ 8.42 ล้านตันเมื่อเดือนที่แล้ว ส่งผลให้ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่สุดแก่จีน หล่นลงมาอยู่อันดับที่สองด้วยปริมาณ 7.82 ล้านตัน

นอกจากนี้ จีนนำเข้าน้ำมันดิบอิหร่าน 26,000 ตัน เมื่อเดือนที่แล้ว นับเป็นการขนส่งน้ำมันอิหร่านเป็นครั้งที่สามตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้ว และจีนซื้อน้ำมันอิหร่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่สหรัฐคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

เมื่อเดือนก.พ. จีนและรัสเซียประกาศว่า มิตรภาพทั้งสองประเทศ “ไร้ขีดจำกัด” นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ของจีนเพิ่มการซื้อน้ำมันดิบรัสเซีย ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังได้รับข้อเสนอส่วนลดจำนวนมาก เนื่องจากผู้ซื้อในยุโรปและสหรัฐหลีกเลี่ยงการซื้อพลังงานรัสเซียตามมาตรการคว่ำบาตรปมสงครามในยูเครน

ต่อมา เมื่อเดือนมี.ค. สหรัฐและสหราชอาณาจักรประกาศจะห้ามนำเข้าน้ำมันรัสเซีย ขณะที่สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเพื่อยุติการพึ่งพาก๊าซรัสเซีย เนื่องจากตะวันตกเพิ่มการตอบโต้ทางเศรษฐกิจต่อการรุกรานยูเครน ในเวลานั้น ประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดน กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวนี้พุ่งเป้าเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจรัสเซีย

การส่งออกพลังงานเป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับรัสเซีย แต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อุปโภคตะวันตก

เมื่อสัปดาห์ก่อน รายงานโดย ศูนย์เพื่อการวิจัยพลังงานและอากาศสะอาด (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA) ระบุว่า รัสเซียมีรายได้เกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ (3.5 ล้านล้านบาท) จากการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลใน 100 วันแรกของการรุกรานยูเครน แม้ว่าการส่งออกจะร่วงลงในเดือนพ.ค.

สหภาพยุโรปคิดเป็นร้อยละ 61 ของการนำเข้าน้ำมันรัสเซีย มูลค่าราว 59,000 ล้านดอลลาร์ (2 ล้านล้านบาท)

โดยภาพรวม การส่งออกน้ำมันและก๊าซรัสเซียลดลง และรายได้ของรัสเซียจากการขายพลังงานยังลดลงจากระดับสูงสุดที่มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ (35,343 ล้านบาท) ต่อวันในเดือนมี.ค. ทว่ารายได้ยังสูงกว่าต้นทุนของสงครามยูเครนในช่วง 100 วันแรก โดย CREA ประเมินว่า รัสเซียใช้จ่ายในการรุกรานยูเครนราว 876 ล้านดอลลาร์ (30,958 ล้านบาท) ต่อวัน