แผ่นดินไหวขนาด 6.1 เขย่าอัฟกานิสถาน ตายพุ่ง 1,000 ราย บาดเจ็บ 1,500 คน

วันที่ 22 มิ.ย. เอพี รายงานความคืบหน้า แผ่นดินไหวขนาด 6.1 ที่อัฟกานิสถานว่า สื่อทางการรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,000 ราย บาดเจ็บอีก 1,500 คน ขณะที่กองกำลังตาลิบันที่เข้ายึดครองอัฟกานิสถานตั้งแต่เดือนส.ค. 2564 อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายและคาดว่ายอดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีก แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากปากีสถาน

Many homes, precious lives have been lost in Paktika province due to last night’s earthquake. Foreign aid organizations should direct their aid towards Paktika. pic.twitter.com/2Kfbz9k5cU

— Muhammad Jalal (@MJalal313) June 22, 2022