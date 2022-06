แอฟริกาใต้สอบ “ปริศนาดับหมู่” 20 ศพคาไนต์คลับ-บาดเจ็บอื้อ

แอฟริกาใต้สอบ “ปริศนาดับหมู่” – เอเอฟพี รายงานวันที่ 26 มิ.ย. ว่า ตำรวจ แอฟริกาใต้ เร่งสอบสวนเหตุสลดที่ไนต์คลับ เอ็นโยบีนี เทเวิร์น ในเมืองอีสต์ลอนดอน ทางตอนใต้ของประเทศ หลังพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย

ในจำนวนนี้ 17 รายนอนเสียชีวิตอยู่ที่ไนต์คลับ อีก 3 รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา และมีผู้บาดเจ็บหลายคน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังเร่งสอบสวนหาสาเหตุ

ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นเผยแพร่ภาพจากจุดเกิดเหตุน่าหดหู่มีร่างผู้เสียชีวิตนอนเรียงรายอยู่ในไนต์คลับ นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอที่ระบุว่าบันทึกเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย.ตามเวลาท้องถิ่น เผยให้เห็นนักท่องราตรียืนเบียดเสียดและเต้นรำภายในไนต์คลับเอ็นโยบีนี เทเวิร์น

A source in East London shared this video with me claiming that this is how full it was during last night’s event before deaths happened at the Enyobeni Tarven in Scenery Park. #EastLondonDeath https://t.co/rRVjUFjDyR pic.twitter.com/gUmF4n6ZBv

— Sisonke Mlamla (@SISONKE_MD) June 26, 2022