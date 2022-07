ฝนถล่มใกล้ “ถ้ำอมรนาถ” น้ำท่วมซัดชาวฮินดูแสวงบุญ ดับ-สูญหายครึ่งร้อย!

ฝนถล่มใกล้ “ถ้ำอมรนาถ” – วันที่ 9 ก.ค. รอยเตอร์ รายงานสถานการณ์ ภัยพิบัติ ในดินแดนสหภาพชัมมูและกัศมีร์ (จัมมูและแคชเมียร์) ทางตอนเหนือของ ประเทศอินเดีย หลังฝนตกหนักตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ก.ค.ตามเวลาท้องถิ่น

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันใกล้ “ถ้ำอมรนาถ” หรืออมรนาถมนเทียร หนึ่งในโบสถ์พราหมณ์สำคัญของศาสนาฮินดูซึ่งทุกๆ ปีจะมีศาสนิกชนหลายหมื่นคนเดินทางมาแสวงบุญ

เบื้องต้นหน่วยกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย และสูญหายมากกว่า 40 ราย ด้านตำรวจระบุว่ากระแสน้ำท่วมเชี่ยวกรากพัดทำลายพื้นที่กางเต็นท์พักแรมของผู้แสวงบุญราว 10,000 คน และคาดว่ามีเหยื่ออีกมากที่ยังไม่พบร่าง

Cloud burst near by area of Shri #Amarnath Holy Cave. 2-3 person washed away, Many tents also washed away due to heavy flow of water. Rescue team on spot. pic.twitter.com/T3eYe2snep

