จีน ประสบความสำเร็จ ปล่อยโมดูลเหวินเทียน เทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกง

วันที่ 25 ก.ค. ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า สำนักงานอวกาศ จีน (ซีเอ็มเอสเอ) แถลงความสำเร็จในการเทียบท่าโมดูล “เหวินเทียน” โมดูลห้องปฏิบัติการรอง กับสถานีอวกาศเทียนกงเมื่อ 03.13 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังปล่อยโมดูลเหวินเทียนด้วยจรวดลองมาร์ช 5 บี จากท่าอวกาศเหวินฉาง บนเกาะไห่หนาน ทางใต้ของประเทศ เมื่อ 14.22 น. ตามเวลาท้องถิ่น

การเทียบท่าโมดูลเหวินเทียนกับสถานีอวกาศเทียนกงเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการก่อสร้างโครงการสถานีอวกาศเทียนกงแบบ 3 โมดูลของจีน ซึ่งมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2565

Watch this footage of #Wentian docking. Blurred recording of the mission control screen, but still great to see the thrusters firing and the final moment of connecting

(c)北京蓝龙 https://t.co/lV7iVKU0UG pic.twitter.com/uaiIAaUG2R

— China 'N Asia Spaceflight🙏 (@CNSpaceflight) July 24, 2022