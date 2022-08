ฟ้าผ่าใกล้ ทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา คร่าสามีภรรยาสูงวัย บาดเจ็บอีก 2

วันที่ 5 ส.ค. บีบีซี รายงานว่า ฟ้าฝ่าในสวนสาธารณะลาเฟเย็ตต์ ใกล้ ทำเนียบขาว ในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในช่วงพายุรุนแรง เมื่อเย็นวันพฤหับสดีที่ 4 ส.ค. ตามเวลาท้องถิ่น มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้แก่ นายเจมส์ มึลเลอร์ อายุ 76 ปี และนายดอนนา มึลเลอร์ อายุ 75 ปี สามีภรรยา จากรัฐวิสคอนซิน และมีผู้บาดเจ็บ 2 คน ถูกนำส่งไปโรงพยาบาล

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022