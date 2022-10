เตรียมตรวจสอบ! ผู้บริหารไฟเซอร์ยอมรับ วัคซีนไม่เคยทดสอบในการป้องกันโควิดมาก่อน ลั่นนาทีนั้นต้องลองเสี่ยงดู

รอยเตอร์รายงาน กระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังฮือฮาอย่างหนัก หลังมีการแพร่คลิปวิดีโอคำให้การของหนึ่งในผู้บริหารไฟเซอร์ออกมายอมรับต่อคณะกรรมการพิเศษของรัฐสภายุโรปว่า บริษัทและหุ้นส่วน BioNTech ไม่ได้ทำการทดสอบว่าวัคซีนโควิด-19 ที่ใช้ mRNA ช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้จริง ก่อนออกมาจำหน่ายทั่วโลก ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าบริษัทโกหกเรื่องนี้ในช่วงต้นของการระบาดใหญ่

เนื่องจากผลการแพร่เชื้อเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2564 หน่วยงานด้านสุขภาพแห่งชาติในหลายประเทศได้ดำเนินการหรือเสนอกฎระเบียบรูปแบบหนังสือเดินทาง ซึ่งทำให้เกิดการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพื้นฐานทางจริยธรรมและกฎหมายของกฎ รวมไปถึงสิทธิที่จะเลือกไม่เข้ารับการฉีดวัคซีน

จุดสนใจของการพิจารณาคดีคือ ความโปร่งใสของการเจรจาระหว่างไฟเซอร์และสหภาพยุโรปเกี่ยวกับคำสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับวัคซีน 200 ล้านโดสที่วางไว้ก่อนที่วัคซีนจะได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ

ร็อบ รูส์ สมาชิกรัฐสภายุโรปของเนเธอร์แลนด์ที่ออกมาตั้งคำถามใส่เจนีส สมอลได้ออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์ว่า “ข่าวด่วน การอภิปายของผู้อำนวยการ #Pfizer ยอมรับว่า #vaccine ไม่เคยได้รับการทดสอบในการป้องกันการแพร่เชื้อ ‘รับการฉีดวัคซีนเพื่อผู้อื่น’ เป็นเรื่องโกหกเสมอ จุดประสงค์เดียวของ #พาสปอร์ตโควิด คือ บังคับคนไปฉีดวัคซีน โลกต้องรู้ แชร์วิดีโอนี้!”

“ถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีน คุณเป็นคนต่อต้านสังคม คุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพียงเพื่อตัวคุณเองเท่านั้น แต่เพื่อคนอื่นด้วย วันนี้กลายเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิง ในการไต่สวนเรื่องโควิดในรัฐสภายุโรป กรรมการคนหนึ่งของไฟเซอร์เพิ่งยอมรับกับผม” โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดรับชมถึง 12.3 ล้านวิว พร้อมพา #PfizerLiedPeopleDied ติดเทรนด์ทวิตต่างประเทศเพียบ

เอพีรายงาน ในการไต่สวน ร็อบถามเจนีส สมอลประธานฝ่ายการตลาดต่างประเทศของไฟเซอร์ ว่า ไฟเซอร์ได้ทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับความสามารถในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสก่อนออกสู่ตลาดในเดือนธันวาคม 2020 หรือไม่ ทางเจนิสตอบกลับมาว่า “ไม่ เราต้องปฏิบัติการเรื่องนี้ด้วยความเร็วของวิทยาศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด นอกเหนือจากนั้นแน่นอนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องมีความเสี่ยง”

พร้อมอธิบายต่อไปว่าทำไมไฟเซอร์จึงพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็วในขณะที่ไวรัสแพร่กระจายไปทั่วโลกและคำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดว่าไฟเซอร์ทราบถึงผลกระทบของวัคซีนโควิด-19 ในการป้องกันการแพร่ระบาดในโซเชียลมีเดียหรือไม่

หลายคนมองว่าสิ่งนี้เป็นการเปิดเผยครั้งใหม่ แต่ไฟเซอร์ไม่เคยอ้างว่า การทดลองทางคลินิกของวัคซีนดังกล่าว ซึ่งวัคซีนได้รับอนุญาตให้ใช้นั้น ได้ประเมินผลกระทบของการฉีดวัคซีนต่อการแพร่เชื้อ อีกทั้งไม่นานก่อนการเปิดตัววัคซีน ผู้บริหารของบริษัทยาชื่อดังเน้นย้ำว่า วัคซีนยังอยู่ในระหว่างการประเมิน

การศึกษาที่ได้รับทุนจากไฟเซอร์และผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติเยอรมัน BioNTech ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2020 หนึ่งวันก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะอนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉินของไฟเซอร์ ไม่ได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนดังกล่าว ประสิทธิภาพในการลดการแพร่กระจายของไวรัสได้จริง

แต่มีรายงานว่าวัคซีนสองโดสให้การป้องกัน 95% ต่อการติดเชื้อโควิด19 ที่แสดงอาการในคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป Albert Bourla ซีอีโอของไฟเซอร์ยังกล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนธันวาคม 2020 กับเอ็นบีซีนิวส์ ว่า ยังไม่ชัดเจนว่าบุคคลที่ได้รับวัคซีนสามารถเป็นพาหะของไวรัสและแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้หรือไม่

องค์การอาหารและยา (FDA) แถลงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 แถลงข่าวการอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ว่า “ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่จะตัดสินว่าวัคซีนจะให้ความคุ้มครองได้นานแค่ไหน และไม่มีหลักฐานว่า วัคซีนป้องกันการแพร่กระจายของ SARS-CoV-2 จากคนสู่คน”

ดร. วอลเตอร์ โอเรนสไตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนและศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้อแห่มหาวิทยาลัยเอมอรี บอกกับเอพี ว่าข้อเท็จจริงที่ไฟเซอร์ไม่ได้กล่าวถึงผลกระทบของวัคซีนต่อการแพร่เชื้อระหว่างการทดลองทางคลินิกนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะการแพร่เชื้อเป็นตัวชี้วัดที่ซับซ้อนในการวัด

แม้ว่าวัคซีนไม่ได้กำจัดการแพร่เชื้อทั้งหมด แต่ก็สามารถช่วยได้ การศึกษาที่ดำเนินการหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงการวิจัยโดยไฟเซอร์ พบว่าการฉีดของบริษัทช่วยลดการติดเชื้อที่ไม่มีอาการ นอกเหนือไปจากกรณีไวรัสสายพันธุ์ก่อนหน้า นักวิจัยในสหราชอาณาจักรรายงานในการศึกษาเชิงสังเกตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าวัคซีนของไฟเซอร์ช่วยลดการแพร่กระจายของตัวแปรอัลฟาและเดลต้า

อย่างไรก็ตาม โฆษกของไฟเซอร์ยืนยันกับทางรอยเตอร์ว่าบริษัทไม่ได้ถูกหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เข้ามาตรวจสอบและประเมินคำถามเกี่ยวกับการแพร่เชื้อในการทดลองวัคซีนเบื้องต้น

