สุเหร่าใหญ่จาการ์ตา “ไฟไหม้หนัก” หลังคาโดมถล่มพังยับ-โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต

สุเหร่าใหญ่จาการ์ตา – สเตรตส์ไทมส์ รายงานวันที่ 20 ต.ค. ว่า เมื่อเวลาราว 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของ อินโดนีเซีย เกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่ สุเหร่าใหญ่จาการ์ตา อิสลามิก เซ็นเตอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะในกรุงจาการ์ตา ก่อนที่ส่วนหลังคาโดมของสุเหร่าจะพังถล่มลงมาท่ามกลางความตกใจของประชาชนและศาสนิกชนที่เห็นเหตุการณ์

🚨🇮🇩#Indonesia: The dome of the Grand Mosque of the Islamic Center collapses due to a fire in #Jakarta! pic.twitter.com/fFM9sSLaEJ

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 19, 2022