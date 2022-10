สี จิ้นผิง ผู้นำจีนสมัยที่ 3 เปิดตัวคณะกรรมการโปลิตบูโรชุดใหม่ ลั่น “โลกต้องการจีน”

วันที่ 23 ต.ค. บีบีซี และ เอเอฟพี รายงานว่า สี จิ้นผิง ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้รับเลือกอีกสมัยเป็นสมัยที่สาม เดินออกมาบนเวทีภายในมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการกลางถาวรประจำกรมการเมือง (โปลิตบูโร) ชุดใหม่

คณะกรรมการกลางถาวรประจำโปลิตบูโรชุดใหม่ยังมี 7 คน สมาชิกคณะกรรมการเดินตามประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตามลำดับดังนี้ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนนายหลี่ เค่อเฉียง, นายจ้าว เล่อจี้, นายหวัง ฮู่หนิง, นายไช่ ฉี, นายติง เซวียเสียง และนายหลี่ ซี

นายสีแถลงต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสรุปการประชุมอย่างสำเร็จลุล่วง “ชูธงของเราขึ้นสูง ดึงพลังของเรามารวมกัน และก้าวไปข้างหน้าด้วยความสามัคคี” และยังกล่าวว่า ประชาคมระหว่างประเทศติดตามการประชุมด้วยความสนใจอย่างยิ่ง และประมุขแห่งรัฐต่างๆ แสดงสารและจดหมายแสดงความยินดี และขอบคุณทุกคนเหล่านั้น

จากนั้น นายสีแนะนำสมาชิกใหม่ในคณะกรรมการกลางถาวรประจำโปลิตบูโรชุดใหม่ว่า “พวกเขาทั้งหมดค่อนข้างคุ้นเคยกับท่าน” ขอบคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนสำหรับความเชื่อใจที่ท่านมอบแก่เรา และว่าประเทศบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมมั่งคั่ง

“ตอนนี้เรากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในการเดินทางครั้งใหม่เพื่อเปลี่ยนจีนเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ทุกประการ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายศตวรรษที่สองและน้อมรับการฟื้นฟูชาติจีนอย่างยิ่งใหญ่ในทุกด้านสำหรับเส้นทางจีนสู่ความทันสมัย” นายสีกล่าวว่า ประเทศจะสร้างสังคมนิยมทันสมัยต่อไป

นายสีกล่าวด้วยว่า “จีนสามารถพัฒนาได้โดยปราศจากโลกใบนี้ และโลกต้องการจีน หลังมากกว่า 40 ปีแห่งความพยายามอย่างไม่ลดละในการปฏิรูปและการเปิดประเทศ เราสร้างปาฏิหาริย์ 2 อย่าง นั่นคือ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว”

He said the country would continue to buid a modern socialist society, “a great yet enormous undertaking… the enormity is what makes it great and infinitely glorious”.