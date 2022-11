ปาฏิหาริย์ ผู้โดยสารหายจาก เรือสำราญ อยู่ในทะเล 15 ชั่วโมง ทีมกู้ภัยพบ-มีชีวิต

วันที่ 27 พ.ย. บีบีซี รายงานว่า ผู้โดยสารที่สูญหายจาก เรือสำราญ ในอ่าวเม็กซิโก ได้รับการช่วยเหลือ หลังอยู่ในทะเลมากกว่า 15 ชั่วโมง ตามข้อมูลของหน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกา

ชายวัย 28 ปี อยู่ที่บาร์บนเรือสำราญคาร์นิวัลวาเลอร์ (Carnival Valor) กับพี่สาววัย 46 ปี เมื่อค่ำวันพุธที่ 23 พ.ย. แต่สุดท้ายไม่ได้กลับมาบาร์ หลังออกไปเข้าห้องน้ำบนเรือสำราญ

ทีมกู้ภัยหลายคนค้นหาพื้นที่และเห็นชายคนดังกล่าวเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. ห่างจากชายฝั่งของรัฐลุยเซียนาออกไปราว 30 กิโลเมตร โดยอาการเขาอยู่ในภาวะทรงตัว

Footage from the rescue of the cruise ship passenger last night. Can also be downloaded here: https://t.co/xk0pBnVr1E pic.twitter.com/GK1IXCKlgx

— USCG Heartland (@USCGHeartland) November 25, 2022