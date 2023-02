ฮือฮา! แสงวาบประหลาดเหนือท้องฟ้า พฤติกรรมแปลกในนก ลางบอกเหตุแผ่นดินไหวตุรกี (คลิป)

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ชาวตุรกีแชร์คลิปวิดีโอปรากฏการณ์แสงวาบประหลาดบนท้องฟ้า และพฤติกรรมแปลกในนกที่สังเกตได้ก่อนเกิดแผ่นไหวครั้งรุนแรงในตุรกี คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วเกือบ 5,000 ราย บาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วน ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นปรากฏการณ์จุดเริ่มต้นของแผ่นดินไหวก็เป็นได้

คลิปวิดีโอพฤติกรรมแปลกของนกถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ @OnsinTV เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ในคลิปจะเห็นว่านกหลายร้อยตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้และส่งเสียงร้องเป็นกลุ่มๆ บางตัวบินไปมาอย่างบ้าคลั่งและร้องเสียงดังอย่างต่อเนื่อง สร้างความประหลาดใจต่อผู้พบเห็นอย่างมาก ขณะที่นักวิจัยคิดว่า นกสามารถสัมผัสได้ถึงภัยธรรมชาติที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะพายุเฮอริเคนและสึนามิที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

