ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จากกรณีที่สหรัฐ เผยว่าจีนส่งบอลลูนสอดแนมเข้าไปในน่านฟ้าสหรัฐฯ จนตัดสินใจใช้เครื่องบินรบยิงบอลลูนตกไปเมื่อต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ล่าสุดไต้หวันพบซากบอลลูนสำรวจอากาศลอยตกบนเกาะเป็นครั้งแรก คาดเป็นของจีน

บีบีซี– กองทัพไต้หวัน เผยว่า ไต้หวันพบวัตถุต้องสงสัยลอยอยู่เหนือน้ำบนเกาะห่างไกล ใกล้กับชายฝั่งของจีนเมื่อวันที่ 16 ก.พ. หลังจากตรวจสอบจากกองทัพเบื้องต้นพบว่า เป็นเศษซากบอลลูนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ทางเจ้าหน้าที่จะยังไม่สรุปที่มาของเศษซากดังกล่าว และจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

ตามรายงานระบุว่า เศษซากดังกล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ถูกพบบนเกาะตงหยิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมัตสึของไต้หวัน นอกชายฝั่งฝูโจวของจีน และระบุข้อความเป็นภาษาจีนว่า “เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา” (ตัวอักษรภาษาจีนตัวย่อ) ของบริษัทTaiyuan Radio No 1 Factory Co. Ltd ตั้งอยู่ในเมืองไท่หยวน ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานอุตสาหกรรมหลักของจีนและเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานซี โดยทางไต้หวันจะเก็บรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

ก่อนหน้านี้ กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่า ไม่เคยพบบอลลูนสอดแนมลอยเหนือน่านฟ้าไต้หวัน แต่เคยพบบอลลูนด้านอุตุนิยมวิทยาเสียส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดีทางกองทัพไต้หวันพร้อมยิงทำลายบอลลูนที่ถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรง

นอกจากนี้ เมื่อสิงหาคมปี 2565 จีนเคยส่งโดรนบินเข้ามาใกล้หมู่เกาะขนาดเล็กที่พวกเขาควบคุมใกล้ชายฝั่งจีน ซึ่งทหารไต้หวันยิงปืนเตือนใส่อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ของจีน นับเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันยิงปืนกระสุนจริงเตือนใส่โดรนของจีน ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายที่รุนแรงขึ้น