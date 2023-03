กลายเป็นประเด็นโด่งดังบนโลกทวิตเตอร์ เมื่อพนักงานของบริษัทรายหนึ่งทวีตถามอีลอน มัสก์ว่า “เขายังเป็นพนักงานอยู่ไหม?” หลังจากหน้าจอคอมของเขาและพนักงานรายอื่นๆ ถูกล็อคไม่สามารถเข้าใช้งานได้ หนำซ้ำถามฝ่ายบุคคลยังให้คำตอบไม่ได้ ต่อมาเพิ่งแจ้งว่า “เขาไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่อีกต่อไป”

บีบีซี รายงานว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งชื่อว่า นายแฮลลี ธอร์ลีฟสัน ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อายุ 45 ปีทวีตข้อความแท็กหานายอีลอน มัสก์ผู้บริหารระดับสูงของทวิตเตอร์ว่า ผมถูกไล่ออกจากบริษัทหรอ?

โดยนายธอร์ลีฟสันทวีตว่า “เมื่อ 9 วันที่แล้ว ผมเปิดคอมพิวเตอร์พบว่าหน้าจอเป็นสีเทาแถมถูกล็อกไม่ให้เข้าใช้งานเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่นๆ อีกราว 200 คน ถึงกระนั้นฉันติดต่อไปที่หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อถามถึงความผิดปกติเหล่านี้ แต่ทางหัวหน้าฝ่ายก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ ส่วนคุณ(นายมัสก์) ก็ไม่ตอบอีเมลผมเช่นกัน บางทีถ้ามีคนรีทวีตข้อความนี้มากพอ คุณอาจจะให้คำตอบที่ชัดเจนกับฉันได้?”

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You’ve not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you’ll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023