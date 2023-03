หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการจราจรของสหรัฐ เปิดการสอบสวนบริษัทเทสลา หลังมีผู้ร้องเรียนรถรุ่นโมเดลวายเกิดปัญหาพวงมาลัยหลุดระหว่างขับรถ

เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ – ตามรายงานของสำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติ (NHTSA) ระบุว่า ทางหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลา หลังมีผู้ใช้รถรุ่นโมเดลวายที่ผลิตในปี 2566 ร้องเรียนในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นรวมแล้ว 2 รายที่เพิ่งใช้งานมาได้ไม่นาน การสอบสวนนี้อาจส่งผลกระทบต่อรถยนต์รุ่นเดียวกันราว 120,000 คันเช่นกัน

ทั้งสองกรณีดังกล่าวทางหน่วยงาน NHTSA เผยสาเหตุเบื้องต้นว่า ไม่มีสลักเกลียวที่ยึดกับส่วนคอพวงมาลัย แรงเสียดทานยึดพวงมาลัยหลวม จึงทำให้หลุดระหว่างขับรถ

ก่อนหน้านี้ มีเจ้าของรถเทสลารุ่นดังกล่าวโพสต์เหตุการณ์น่าหวาดเสียวบนโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยข้อความระบุว่า “เขากำลังขับรถอยู่กับครอบครัวบนถนนแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ แต่จู่ๆรถก็เกิดปัญหาพวงมาลัยหลุดระหว่างขับรถ” หลังได้รถมาเพียง 5 วัน เจ้าของยังบอกอีกว่า เขาโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv

— Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023