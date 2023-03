ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดา สหรัฐถูกบีบให้ลาออก เหตุโชว์รูปปั้นเดวิดสอนเด็กประถม พ่อแม่อ้าง “อนาจาร”

บีบีซี รายงานว่า ครูใหญ่ชื่อว่า “โฮป คาร์รีสกีลา” ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป.6 ถูกบีบให้ลาออกจากโรงเรียน หลังผู้ปกครอง 3 คนร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ โดยอ้างว่าครูคนนี้ชอบเปิดภาพเปลือยให้นักเรียนดู ซึ่งลูกๆ ของพวกเขายังไม่ควรได้เห็น และทำให้เด็กๆ รู้สึกลำบากใจ

โดยภาพเปลือยดังกล่าวไม่ใช่ภาพเซ็กซี่แต่อย่างใด แต่มันคือส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ใช้สอน อย่าง ภาพของรูปปั้นหรือประติมากรรมสุดคลาสสิกชื่อดังในยุคสมัยต่าง ๆ เช่น “ภาพการสร้างอดัม (Creation of Adam)” “ภาพกำเนิดวีนัส (The Birth of Venus)” และ “รูปปั้นเดวิด” ของ “ไมเคิลแองเจโล (Michelangelo)” ซึ่งเป็นประติมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ด้านบาร์นีย์ บิชอป ประธานบอร์ดบริหารของโรงเรียน กล่าวว่า ครูคาร์รีสกีลาต้องลาออกไปเอง มิเช่นนั้นบอร์ดบริหารจะต้องทำเรื่องไล่เธอออก โดยทางโรงเรียนมองว่า “สิทธิของผู้ปกครองเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด และนั่นหมายถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ปกครองทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเดียว 10 คน 20 คน หรือ 50 คนก็ตาม” ขณะที่ครูคาร์รีสกีลาไม่ได้ให้คำตอบทันที และขอกลับไปคิดทบทวนเรื่องนี้ก่อน

หลังจากประชุมบอร์ดบริหารโรงเรียน ครูคาร์รีสกีลาก็ประกาศขอย้ายโรงเรียนโดยไม่ขอเปิดเผยเหตุผล พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่า ประธานบอร์ดบริหารแสดงท่าทีไม่พอใจที่ฉันไม่มีความเป็นผู้นำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ปกครองที่หัวเสีย เมื่อต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนของโรงเรียนในการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ

“เขากังวลเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย และการเอาอกเอาใจผู้ปกครองกลุ่มเล็ก ๆ มากกว่าที่จะไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของฉันในฐานะผู้ให้การศึกษามานานกว่า 25 ปี และฉันรู้สึกเสียใจมากที่เรื่องต้องจบแบบนี้” ครูคาร์รีสกีลาที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้เพียงหนึ่งปีกล่าว

นอกจากนี้ทางโรงเรียนแห่งนี้ได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยคุณครูทุกคนจะต้องแจ้งเนื้อหาการเรียนการสอนในวิชาศิลปะที่จำเป็นต้องโชว์ภาพวาดหรือภาพรูปปั้นเปลือยในชั้นเรียนกับผู้ปกครองทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาแบบเดิมอีก

ทั้งนี้ ผู้ว่าการรัฐฟลอริดากำลังหาแนวทางขยายคำสั่งห้ามโรงเรียนของรัฐสอนประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นรสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงจบชั้นมัธยม ขณะเดียวกันถ้าครูละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกพักงานและถูกยึดใบอนุญาตการสอนทันที