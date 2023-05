บินโสมใต้ระทึก! – วันที่ 26 พ.ค. เอเอฟพีรายงานเหตุการณ์ระทึกขวัญบนเครื่องบิน แอร์บัส เอ 321-200 ของ สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ ของเกาหลีใต้ หลังจากผู้โดยสารคนหนึ่งเปิดประตูฉุกเฉินขณะเครื่องกำลังลงจอดที่ ท่าอากาศยานนานาชาติแทกู ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 240 กิโลเมตร

แม้กัปตันจะควบคุมเครื่องบินให้ลงจอดได้อย่างปลอดภัยในที่สุด แต่มีผู้โดยสารอย่างน้อย 9 คนได้รับบาดเจ็บและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้โดยสารที่เปิดประตูถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำ

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2023