รูปทุเรียนของจอร์เจตต์ – สเตรตส์ไทมส์ รายงานการประมูลสุดว้าว เมื่อภาพวาด “Still Life With Big Durian” หรือชีวิตยังอยู่กับทุเรียนลูกใหญ่ ผลงานของ จอร์เจตต์ เฉิน ศิลปินชาวสิงคโปร์ เมื่อปี 2508

เคาะโต๊ะขายที่ราคาสูงถึง 2.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 85.8 ล้านบาท) ในการประมูลงานศิลปะอาร์ทอีฟนิงเซลแห่งศตวรรษที่ 20 และ 21 ของบริษัทคริสตี ซึ่งจัดที่ศูนย์จัดแสดงและการประชุมฮ่องกง เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา

สร้างประวัติศาสตร์เป็นภาพวาดที่มีมูลค่ามากที่สุดของศิลปินชาวสิงคโปร์ รวมถึงเป็นผลงานที่มีราคาสูงที่สุดของจอร์เจตต์ เฉิน และแพงกว่าราคาประเมินก่อนเปิดประมูลเกือบ 3 เท่า

ก่อนหน้านี้ผลงานของศิลปินชาวสิงคโปร์ที่ถูกประมูลไปด่วยราคาสูงที่สุดคือภาพ “Pasar” หรือตลาด ของ เฉิน เหวิน ซี ศิลปินชื่อดังชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน กับสถิติถูกประมูลในราคา 2.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 80 ล้านบาท) เมื่อเดือนต.ค.2556

ส่วนการทุบสถิติตัวเองของจอร์เจตต์ เฉิน ภาพ Still Life With Big Durian ทำราคาประมูลได้สูงกว่าภาพวาดเดียวกันที่เคยถูกประมูลเมื่อปี 2541 ที่ราคา 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2 ล้านบาท) หรือมากกว่า 40 เท่า

ทั้งยังทุบสถิติภาพ “Boats And Shophouses” หรือเรือและร้านค้า จากปี 2506-2508 ที่มีคนทุ่มเงินซื้อถึง 2.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 70 ล้านบาท) ซึ่งสามเดือนหลังจากนั้นภาพ “Still Life With Rambutans, Mangosteens And Pineapples” อีกผลงานดังของเฉินก็ถูกประมูลไปด้วยราคา 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 80 ล้านบาท)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: