หนุ่มสตรีมเมอร์ชื่อดังโกนหัวตัวเองเพื่อเป็นการกุศล ช็อกหนักเจอรอยบุ๋มยาวตามแนวหูฟัง ก่อนแชร์เป็นอุทาหรณ์

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า นักเล่นเกมสตรีมมิงคนดัง โกนศีรษะตัวเองเพื่อการกุศลในช่วงไลฟ์สตรีม ปรากฏว่าเจอเรื่องไม่คาดคิดที่ทำให้เขาตกใจสุดขีด เมื่อพบว่าหัวตัวเองมีรอยบุ๋มเป็นทางยาวด้านบนตามรอยหูฟัง เจ้าตัวเผยที่เป็นแบบนี้เพราะสวมหูฟังเล่นเกมต่อเนื่องนานวันละกว่า 14 ชั่วโมง สภาพตรงตามที่นักวิทยาศาสตร์เคยทำนายไว้

ตามรายงานระบุว่า สตรีมเมอร์ เคอร์ตอสส์ (Streamer Curtoss) หนุ่มสตรีมเมอร์ชื่อดังใน Twitch แอปสตรีมเกมถ่ายทอดสด โดยเขาเผยเรื่องราวสุดช็อก ระหว่างที่เขากำลังไลฟ์สตรีม และทำตามแผนในการโกนผมทั้งศีรษะเพื่อระดมเงินเข้าการกุศล แต่จังหวะที่เขาไถที่โกนผมลงบนหัว ก็พบว่าหัวตัวเองมีรอยบุ๋มเป็นทางยาวตามแนวขวางเป็นรอยหูฟัง ซึ่งเขาต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาเล่นเกมต่อเนื่องวันละกว่า 14 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอไลฟ์สตรีมของเขาถูกโพสต์ลงในทวิตเตอร์โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 42 ล้านครั้ง และมีคนแสดงความคิดเห็นหลายพันข้อความ ขณะที่เมื่อคลิปถูกแชร์ออกไป บรรดาเกมเมอร์คนอื่นๆ ก็พากันโกนผมตามเพื่อให้กำลังใจ นักสตรีมเมอร์คนดังกล่าว

Streamer finds a headphone indent on his head while shaving for charity pic.twitter.com/3RiIlnjYeX

— Dexerto (@Dexerto) June 5, 2023