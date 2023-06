เจ้าหน้าที่ชี้ชัด “สิ่งแปลกปลอม” – ไชน่าเดลีและ สเตรตส์ไทมส์ รายงานความคืบหน้ากรณีที่เป็นกระแสถกเถียงใน ประเทศจีน หลังจากนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะอุตสาหกรรมเจียงซี เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี โพสต์คลิปวิดีโอจานข้าวอาหารกลางวันที่มีวัตถุต้องสงสัยคล้าย “หัวหนู” เมื่อต้นเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

แต่ทางวิทยาลัยระบุยืนยันว่าเป็นส่วนของ “คอเป็ด” ตามที่โรงอาหารกล่าวอ้าง ก่อนห้ามไม่ให้นักศึกษาโพสต์ข้อความหรือส่งต่อคลิปดังกล่าวจนเกิดแรงกดดันจากสังคมที่ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบโรงอาหารในสถานศึกษาแห่งนี้อย่างละเอียดเพราะเข้าข่ายละเมิดความปลอดภัยของผู้บริโภค

This trending topic received over 310 million views on Weibo today and it’s quite Kafkaesque. June 1st, a student at a Jiangxi college finds a rat head in his cafeteria rice meal. When he makes a complaint, he’s told that it’s actually duck. He says, “but you can see its teeth!” pic.twitter.com/MCnW7V2JSG

— Manya Koetse (@manyapan) June 7, 2023