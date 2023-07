กรีดร้องระงม นาทีฉลามยักษ์บุกว่ายใกล้ชายหาดในรัฐฟลอริดา ทำนักท่องเที่ยวกว่าร้อยคนพากันวิ่งหนีกระเจิง

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานนาทีระทึก เมื่อฉลามยักษ์ตัวใหญ่ว่ายเข้ามาป้วนเปี้ยนบริเวณน้ำตื้น ใกล้ชายหาดนาวาร์ ที่เมืองเพนซาโคลา ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐ จนทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่กำลังเล่นน้ำทะเลแตกตื่นตกใจ ตะโกนเรียกให้ผู้คนรีบขึ้นจากน้ำทะเลโดยด่วน

ตามรายงานสื่อท้องถิ่น ระบุว่า มีคนที่อยู่บนชายหาดถ่ายคลิปวิดีโอ ขณะฉลามตัวใหญ่ว่ายเข้ามาบริเวณชายหาดอย่างน่ากลัว ระหว่างมีคนเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนาน โดยคาดไม่ถึงจะมีฉลามยักษ์ตัวหนึ่งว่ายเงียบเข้ามาใกล้ชายหาด

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์เล่านาทีสะพรึงให้นักข่าว Pensacola News Journal ฟังว่า มันน่าตกใจมาก ถึงแม้ฉลามตัวนี้แค่มาใกล้ชายหาด พยายามหาอาหาร และแค่ว่ายผ่านคนที่กำลังว่ายน้ำเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับเหตุการณ์ฉลามเข้ามาใกล้ชายหาด เกิดขึ้นหลังจากมีเด็กหนุ่มวัย 15 ปี คนหนึ่งโดนฉลามกัดนอกชายฝั่งของเกาะไฟร์ และมีคนอีก 3 คนถูกฉลามกัดในชายหาดอื่นๆ ในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องในวันชาติสหรัฐที่ผ่านมา

Beachgoers rushed ashore at Navarre Beach in Florida on Monday after a shark was spotted in shallow waters very close to other swimmers. pic.twitter.com/tHmxqLlNIa

— CBS News (@CBSNews) July 5, 2023