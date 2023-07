ระทึก นาทีเครนก่อสร้างใจกลางนิวยอร์กลุกไหม้-หักฟาดตึกสูง ถล่มร่วงจากอาคารสูง 45 ชั้นกระแทกพื้น เจ็บ 12 ราย

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ระทึกใจกลางนครนิวยอร์ก เผยให้เห็นนาทีสยองของเหตุการณ์เครนก่อสร้างบนตึกสูงกลางนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เกิดไฟลุกไหม้และหักร่วงพังลงมา ก่อนตัวเครนเหล็กไปฟาดกับตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม กระทั่งร่วงหล่นกระแทกพื้นถนนด้านล่างเมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 ราย โดยเป็นพลเรือน 9 คน และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 3 นาย แต่ทั้งหมดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้รับการส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทางการนิวยอร์กเปิดเผยว่า เหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นบนตึกสูงที่กำลังมีงานก่อสร้างอยู่ บนถนน 10th อะเวนิว และ 41st สตรีท ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้ามาตอบสนองในทันทีหลังสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้น 5 ครั้ง ก่อนเสียงดังตูมของเครนพังถล่มลงมา แล้วตัวเครนไปฟาดกับตึกสูงระฟ้า 45 ชั้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน ก่อนที่ไฟจะถูกดับลง

