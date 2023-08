ดินไหว 7.1 แม็กนิจูดใน “ทะเลบาหลี” ระทึกธรณีเขย่าซ้ำ 3 รอบ-หนีตายโกลาหล

ดินไหว 7.1 แม็กนิจูดใน “ทะเลบาหลี” – วันที่ 29 ส.ค. รอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อเวลาเช้าตรู่ก่อนเวลา 04.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอินโดนีเซีย เกิด แผ่นดินไหวรุนแรง ในพื้นที่ทะเลบาหลี

โดยศูนย์แผ่นดินไหวยุโรป-เมดิเตอร์เรเนียน (อีเอ็มเอสซี) ระบุว่ามีแรงสั่นสะเทือน 7.0 แม็กนิจูด ขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอส) ระบุว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แม็กนิจูด มีจุดศูนย์กลางในทะเลห่างจากเมืองมาตารัมไปทางเหนือ 203 กิโลเมตร และอยู่ลึกลงไป 516 กิโลเมตร

At 2:50 a.m. the earthquake was felt in Malang, the hotel occupants came out to save their lives..#Bali #earthquake #Gempa #Indonesia #Malang #Bumi #GempaBumi pic.twitter.com/IKlDf4LtGC

