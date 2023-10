สาวอิสราเอลกรีดร้องอ้อนวอนขอชีวิต หลังถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวอย่างโหดร้ายต่อหน้าแฟนหนุ่มกลางเทศกาลดนตรี ล่าสุดยังไม่รู้ชะตากรรม

เว็บไซต์ต่างประเทศ เผยให้เห็นคลิปวิดีโอสุดสะเทือนใจ ของหญิงชาวอิสราเอล วัย 25 ปี ชื่อ “Noa Argamani” กรีดร้องอ้อนวอนขอชีวิตจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับขึ้นรถ ลักพาตัวต่อหน้าต่อตาแฟนหนุ่ม ขณะเข้าไปเที่ยวงานเทศกาลดนตรี เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา

โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าว แสดงให้เห็นภาพของ Noa Argamani ขณะถูกชายฉกรรจ์ซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายฮามาส กำลังลักพาตัว โดยเธอได้ถูกนั่งประกบไปบนรถจักรยานยนต์ พร้อมเสียงกรีดร้องอ้อนวอนขอชีวิต “ได้โปรด อย่าฆ่าฉัน” อย่างน่าสะเทือนใจ ในขณะที่แฟนหนุ่มถูกชายกว่า 10 คน กระชากให้เดินไปบนพื้นถนนตามหลังเธอ

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ

— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023