วุ่นทั่วเมือง เจ้าหน้าที่เร่งค้นหางูกรีนแมมบา หลังเจ้าของทำหลุดจากบ้าน ระวังพิษร้ายแรงกัดแล้วตายภายใน 30 นาที

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเนเธอร์แลนด์ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งเร่งค้นหา งูกรีนแมมบา ความยาวประมาณ 2 เมตร หลังหลุดหายออกจากบ้านหลังหนึ่ง เตือนประชาชนให้อยู่ในบ้าน หากพบเห็นหรือได้รับอันตรายถูกมันกัดเข้า ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

ตามรายงานเบื้องต้น เผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองทิลเบิร์ก ได้รับแจ้งจากบ้านหลังหนึ่งว่า งูกรีนแมมบาได้หลุดหายออกจากบ้าน ซึ่งงูชนิดนี้เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมาก ทางการได้เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตราย หากใครพบเห็นงูควรออกห่างและโทรแจ้ง 112 ทันที

ขณะเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่ โพสต์ภาพถ่ายของงูกรีนแมมบา และได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้เก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัย เพื่อให้ประชาชนระมัดระวัง เนื่องจากงูสายพันธุ์นี้ เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงอันดับต้นๆ ของโลก แม้ว่างูชนิดนี้จะไม่ชอบการเผชิญหน้า หากพบเห็นอย่าพยายามจับมันด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ ได้ติดต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูพิษจากหลายประเทศ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับงูชนิดนี้ว่า จะค้นหาตัวมันได้อย่างไร และจุดใดบ้างควรค้น โดยมีการนำสุนัขดมกลิ่นออกมาช่วยค้นหาอีกแรง

นอกจากนี้ทางผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า งูชนิดนี้ไม่ชอบการเผชิญหน้า ชอบที่มืด อบอุ่น และไม่ชอบการเลื้อยอยู่ในที่กลางแจ้ง ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บของเนเธอร์แลนด์ในช่วงนี้

ทั้งนี้ งูกรีนแมมบาเป็นงูพันธุ์พื้นเมืองของทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ลักษณะเด่นคือมีลำตัวสีเขียวสด ตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ โดยมีความยาวเฉลี่ย 2 เมตร เมื่อโตเต็มที่ พิษของมันจัดว่าร้ายแรงถึงแก่ชีวิต โดยมีสถิติของผู้ที่เคยโดนงูกรีนแมมบากัดแล้วตายภายในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น

In een huis aan de Goudenregenstraat in #Tilburg is maandagavond een Groene #Mamba ontsnapt. Dit is een zeer giftige slang. De politie roept mensen in de omving op om extra op te letten en niet in de buurt van de slang te komen. Lees meer: https://t.co/lhVq5qB1tl #slang pic.twitter.com/od2a27cbL5

— gemeentetilburg (@gemeentetilburg) November 21, 2023