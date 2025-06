จากเหตุการณ์การปะทะระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ ในการประท้วงเกี่ยวกับนโยบายผู้อพยพในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.เกิดเหตุ ผู้สื่อข่าวหญิงรายหนึ่งถูกตำรวจยิงกระสุนยางใส่ขณะรายงานข่าว ทราบชื่อคือ ลอเรน โทมาซี เป็นผู้สื่อข่าวประจำสหรัฐของช่องไนน์นิวส์ (9News) ประเทศออสเตรเลีย

ช่องไนน์นิวส์เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า โทมาซีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งใจเล็งยิงในย่านดาวน์ทาวน์ ระหว่างวันที่สามของการปะทะอย่างดุเดือดซึ่งเกิดจากมาตรการกวาดล้างผู้อพยพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News

— 9News Australia (@9NewsAUS) June 9, 2025