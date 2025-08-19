ทำความรู้จัก ‘เพิร์ล’ ไก่อายุมากที่สุดในโลก! ฝ่าฟันทั้งขาหักและการถูกแรคคูนโจมตี แต่ยังใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นในห้องซักรีด พร้อมเพื่อนแมว-ไม้ถูพื้นคู่ใจ
ไก่บ้านทั่วไปมักมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 3 – 10 ปี แต่ “เพิร์ล” ไก่ตัวเมียวัย 14 ปี จากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา กลับสามารถเอาชนะทุกข้อจำกัดด้านอายุ โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพิร์ลได้รับการจารึกลงในกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ว่าเป็น “ไก่ที่มีอายุมากที่สุดในโลก” ด้วยอายุ 14 ปี กับอีก 69 วัน
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เพิร์ล ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ทั้งขาหัก, ถูกแรคคูนโจมตี, โรคข้ออักเสบ, และแม้กระทั่งอีสุกอีใส แต่ก็ยังคงมีชีวิตรอดมาได้อย่างน่าทึ่ง
โดย โซเนีย ฮัลล์ เจ้าของผู้ภาคภูมิใจ เปิดเผยว่าตัวเธอเป็นคนฟัก เพิร์ล ออกจากไข่ด้วยตู้ฟักเองที่บ้านในเมืองลิตเติลเอล์ม รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2011 (พ.ศ. 2554) โดยเพิร์ลเป็นลูกไก่ตัวที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่ม
“ไก่จะมีลำดับชนชั้นในฝูง ซึ่ง เพิร์ล เป็นตัวล่างสุดมาตั้งแต่เกิด” คุณฮัลล์กล่าว พร้อมเสริมว่า “พวกไก่ตัวอื่น ๆ มักจะรังแก เพิร์ล อยู่เสมอ”
เมื่อ เพิร์ล เริ่มแสดงอาการชรา ทางครอบครัวจึงตัดสินใจย้ายเธอออกจากเล้าไก่ และให้ใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ภายในบ้านแทน
“เธอผ่านอะไรมาเยอะมากในชีวิตอันยาวนานของเธอ” คุณฮัลล์กล่าว พร้อมกับพูดติดตลกว่า “ชื่อเสียงไม่ได้ทำให้เพิร์ลหลงตัวเองเลยสักนิด เธอไม่สนใจอะไรพวกนั้นเลยจริง ๆ”
สำหรับกิจวัตรประจำวันของ “เพิร์ล” ไก่เจ้าของสถิติโลก แม้จะได้รับการบันทึกชื่อในกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด แต่ชีวิตประจำวันของ เพิร์ล ยังคงเรียบง่าย และอบอุ่น
โดยปัจจุบันเพิร์ลใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องซักรีดของคุณฮัลล์ ซึ่งเป็นที่พักถาวรของเธอ ซึ่งเธอมักจะนอนขดอยู่ข้าง ๆ กับไม้ถูพื้น ซึ่งดูเหมือนจะเป็น “เพื่อนรัก” คู่ใจของเธอก็ว่าได้
นอกจากนี้ เพิร์ล ยังเข้ากับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นในบ้านได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น “เจ้าแมวแก่” ที่อยู่มาก่อน และ “ลูกแมวตัวใหม่” ที่ครอบครัวเก็บมาเลี้ยงหลังพบในลานจอดรถ แม้จะเป็นเจ้าของสถิติโลก แต่ เพิร์ล กลับใช้ชีวิตอย่างสงบ เรียบง่าย และเป็นที่รักของทุกคนในบ้าน
คุณฮัลล์เล่าว่า “เธอดูไม่ค่อยรำคาญสัตว์ตัวอื่นเลย ลูกแมวบางทีก็ชอบที่จะมานั่งข่าง ๆ อยู่กับเธอด้วยซ้ำ”
แม้จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน แต่ เพิร์ล ก็ยังออกไปข้างนอกทุกวัน เพื่อยืนรับแสงแดด และสลัดขนให้ฟูนุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมโปรดของเธอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอากาศร้อนจัดในเท็กซัส เธอจึงไม่สามารถอยู่กลางแจ้งได้นานนัก
คุณฮัลล์กล่าวว่า “ด้วยอายุที่มากของเธอ ทำให้เธอเดินไม่ค่อยสะดวก แต่เธอยังสามารถกระเถิบตัวไปได้ และพยายามยืดขาและกรงเล็บที่เป็นโรคข้ออักเสบอยู่เสมอ”
เธอยังเสริมว่า “เธอเป็นไก่ที่ฝ่าฟันทุกความเป็นไปไม่ได้มาได้ เพราะไก่พันธุ์อีสเตอร์-เอ็กเกอร์ (Easter-Egger) ส่วนใหญ่มักมีอายุเฉลี่ยเพียง 5 ถึง 8 ปีเท่านั้น”
ขอบคุณที่มา: Guinness World Records