วุ่นกันเต็มที่! จนท.ดับเพลิงสหรัฐฯเร่งช่วยชายวัย 40 ปี หลังตัวติดคาท่อสไลเดอร์สนามเด็กเล่นรร.ประถมกลางอากาศร้อนจัด ก่อนช่วยเหลือสำเร็จภายในไม่ถึงชั่วโมง
สื่อต่างประเทศเผย ชายวัย 40 ปี ซึ่งยังไม่ทราบชื่อ ถูกพบว่า “ติด” อยู่ภายในสไลเดอร์ท่อของสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองเวอร์นอน รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา
เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองเวอร์นอน, หน่วยกู้ชีพเวอร์นอน และตำรวจเวอร์นอน ได้รับแจ้งเหตุและรุดไปยังโรงเรียนประถมศึกษา Northeast Elementary School ตามโพสต์บนเฟซบุ๊กของหน่วยดับเพลิงฯ
เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดแรกเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ก็ได้พบชายคนดังกล่าว “ติดอยู่ในสไลเดอร์” โดยอยู่ในลักษณะหัวทิ่มลง และติดแน่นบริเวณช่วงกลางของท่อสไลเดอร์
จากสถานการณ์ที่ยุ่งยาก หน่วยกู้ภัยจึงได้ร้องขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติม รวมถึงรถดับเพลิง, ทีมหน่วยกู้ภัย และรถกระเช้า เพื่อเข้ามาเสริมในภารกิจช่วยเหลือครั้งนี้
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ได้ให้การช่วยเหลือชายคนดังกล่าวด้วยการให้ออกซิเจน และระบายอากาศ เนื่องจากเขาอยู่ในอาการ “ไม่สบายอย่างรุนแรง” ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน
โดยหน่วยดับเพลิงระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า “ขณะทีมหน่วยกู้ภัย กำลังเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายในสไลเดอร์ ทางรถกระเช้าก็ได้เข้าประจำจุดบริเวณสนามหญ้าข้างสนามเด็กเล่น พร้อมยกบันไดกระเช้าขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดยึดสูงในการพยุงส่วนของสไลเดอร์ที่เจ้าหน้าที่กำลังตัดออกเพื่อเข้าถึงตัวผู้ประสบเหตุ”
ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชายคนดังกล่าวออกมาได้สำเร็จ หลังจากสามารถถอดส่วนล่างของสไลเดอร์ออก โดยแยกท่อออกเป็นสองส่วนเพื่อเปิดทางเข้าถึงตัวเขา ซึ่งรายงานได้ระบุว่า “ชายคนดังกล่าวปฏิเสธการรักษา และไม่ยอมขึ้นรถพยาบาลไปยังห้องฉุกเฉิน”
หน่วยดับเพลิงเวอร์นอนได้สรุปเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านโพสต์บนเฟซบุ๊กว่า “ถึงแม้เหตุการณ์นี้จะเป็นภารกิจที่ไม่ธรรมดาสำหรับหน่วยดับเพลิง แต่ความเป็นมืออาชีพที่แสดงออกในที่เกิดเหตุถือว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง”
โพสต์นี้ได้รับความสนใจ และถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์จากประชาชนจำนวนมาก
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งคอมเมนต์ว่า “มีอะไรใหม่เพิ่มมาให้กลัวอีกแล้ว! ขอชื่นชมชายคนนั้นที่ยังเล่นกับลูก ๆ ของเขาได้ และขอบคุณที่สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับสไลเดอร์ท่อให้ผม”
อีกคนหนึ่งคอมเมนต์ว่า “ลองนึกภาพว่าติดอยู่แบบนี้ แล้วเจ้าหน้าที่ยังถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีก โอ้ย น่าสงสารจริง ๆ”
ขอบคุณที่มา: Town of Vernon Fire Department