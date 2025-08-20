วุ่นกันเต็มที่! จนท.ดับเพลิงสหรัฐฯเร่งช่วยชายวัย 40 ปี หลังตัวติดคาท่อสไลเดอร์สนามเด็กเล่นรร.ประถมกลางอากาศร้อนจัด ก่อนช่วยเหลือสำเร็จภายในไม่ถึงชั่วโมง

สื่อต่างประเทศเผย ชายวัย 40 ปี ซึ่งยังไม่ทราบชื่อ ถูกพบว่า “ติด” อยู่ภายในสไลเดอร์ท่อของสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองเวอร์นอน รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา

เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองเวอร์นอน, หน่วยกู้ชีพเวอร์นอน และตำรวจเวอร์นอน ได้รับแจ้งเหตุและรุดไปยังโรงเรียนประถมศึกษา Northeast Elementary School ตามโพสต์บนเฟซบุ๊กของหน่วยดับเพลิงฯ

ภาพประกอบจากดฟซบุ๊ก: Town of Vernon Fire Department

เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดแรกเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ก็ได้พบชายคนดังกล่าว “ติดอยู่ในสไลเดอร์” โดยอยู่ในลักษณะหัวทิ่มลง และติดแน่นบริเวณช่วงกลางของท่อสไลเดอร์

จากสถานการณ์ที่ยุ่งยาก หน่วยกู้ภัยจึงได้ร้องขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติม รวมถึงรถดับเพลิง, ทีมหน่วยกู้ภัย และรถกระเช้า เพื่อเข้ามาเสริมในภารกิจช่วยเหลือครั้งนี้

ด้านเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ได้ให้การช่วยเหลือชายคนดังกล่าวด้วยการให้ออกซิเจน และระบายอากาศ เนื่องจากเขาอยู่ในอาการ “ไม่สบายอย่างรุนแรง” ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน

โดยหน่วยดับเพลิงระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า “ขณะทีมหน่วยกู้ภัย กำลังเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายในสไลเดอร์ ทางรถกระเช้าก็ได้เข้าประจำจุดบริเวณสนามหญ้าข้างสนามเด็กเล่น พร้อมยกบันไดกระเช้าขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดยึดสูงในการพยุงส่วนของสไลเดอร์ที่เจ้าหน้าที่กำลังตัดออกเพื่อเข้าถึงตัวผู้ประสบเหตุ”

ภาพประกอบจากดฟซบุ๊ก: Town of Vernon Fire Department

ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชายคนดังกล่าวออกมาได้สำเร็จ หลังจากสามารถถอดส่วนล่างของสไลเดอร์ออก โดยแยกท่อออกเป็นสองส่วนเพื่อเปิดทางเข้าถึงตัวเขา ซึ่งรายงานได้ระบุว่า “ชายคนดังกล่าวปฏิเสธการรักษา และไม่ยอมขึ้นรถพยาบาลไปยังห้องฉุกเฉิน”

หน่วยดับเพลิงเวอร์นอนได้สรุปเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านโพสต์บนเฟซบุ๊กว่า “ถึงแม้เหตุการณ์นี้จะเป็นภารกิจที่ไม่ธรรมดาสำหรับหน่วยดับเพลิง แต่ความเป็นมืออาชีพที่แสดงออกในที่เกิดเหตุถือว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง”

ภาพประกอบจากดฟซบุ๊ก: Town of Vernon Fire Department

โพสต์นี้ได้รับความสนใจ และถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์จากประชาชนจำนวนมาก
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งคอมเมนต์ว่า “มีอะไรใหม่เพิ่มมาให้กลัวอีกแล้ว! ขอชื่นชมชายคนนั้นที่ยังเล่นกับลูก ๆ ของเขาได้ และขอบคุณที่สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับสไลเดอร์ท่อให้ผม”

อีกคนหนึ่งคอมเมนต์ว่า “ลองนึกภาพว่าติดอยู่แบบนี้ แล้วเจ้าหน้าที่ยังถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีก โอ้ย น่าสงสารจริง ๆ”

ขอบคุณที่มา: Town of Vernon Fire Department

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
2

ดาราสาว โพสต์อาลัยแฟนหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไป ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน
3

ท่านเปา แฉ อินฟลูดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้พนัน เจ้าตัวไม่ทนเข้ามาเมนต์โต้
4

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
5

แห่เมนต์สนั่น ควันอะไร สีขาวหนาทึบพวยพุ่งสูงเสียดฟ้า เมืองเพชรบูรณ์
6

โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆ หมอช้าง แจ้งข่าวดี 2ราศีช่วงนี้โอกาสทอง ดาวรุ่งดวงพุ่งแรง
7

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
8

สุดทรมาน คลาวเดีย เปิดใจฟ้องหย่าสามีนักธุรกิจพม่า ฟ้องมือที่สามทำรัก17ปีล่ม
9

โน้ส อุดม งานเข้า ครูปรีชา แจ้งความหมิ่นประมาทฯ ปมคลิปเดี่ยว 'เดี่ยว 12'
10

รวบแม่เล้าอายุ 16 ปีชวนเพื่อนร่วมห้องเรียน ขายบริการตั้งแต่ม.1