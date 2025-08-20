นึกว่าใส่เกียร์ P แล้ว คู่รักอินฟลู เผยวินาที รถพุ่งทะลุกระจก เข้ามาชนกลางร้านอาหารที่เทกซัส เฉียดตายแค่เสี้ยววิ แฟนส่งกำลังใจ
กลายเป็นคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ เผยให้เห็นเหตุการณ์สุดระทึก เมื่อคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ถูกรถเอสยูวีพุ่งทะลุกระจกเข้ามาชนโต๊ะของทั้งคู่ ขณะกำลังถ่ายรีวิวอาหาร เรียกได้ว่าความตายเฉียดพวกเขาไปแค่เสี้ยววิ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในย่านเวสต์ฮูสตัน รัฐเทกซัส สหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์ เวลาประมาณ 16.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ระหว่างที่คู่รักอินฟลูเอนเซอร์สายกิน นีนา ซานติอาโก (เจ้าของช่อง YouTube Nina Unrated ที่มีผู้ติดตามเกือบ 400,000 คน และเป็นนางแบบ OnlyFans) กับแฟนหนุ่ม แพทริก แบล็กวูด กำลังนั่งถ่ายรีวิวอาหาร
จู่ๆ มีรถเอสยูวีได้พุ่งเข้าชนกระจกจนแตกกระจายเต็มร้าน กระแทกใส่โต๊ะจนทั้งสองล้มลงไปกับพื้น เศษกระจกปลิวกระจายไปทั่วบริเวณ เฉียดตายแค่เพียงเสี้ยววิ โชคดีทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกเพียงเล็กน้อย
ขณะเดียวกัน ซานติอาโกเผยในโพสต์บนเอกซ์ว่า “ไม่มีใครสามารถรับประกันได้เลยว่าจะมีวันพรุ่งนี้” พร้อมทั้งแชร์ภาพบาดแผลเป็นเลือดตามใบหน้าและแขนผ่านอินสตาแกรม
โดยเขียนข้อความว่า เธอรู้สึกดีใจอย่างมากที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังรถพุ่งชนทะลุกระจกที่ร้านอาหารในฮูสตัน ทุกอย่างแตกกระจาย ขณะที่แพทริกและเธอกำลังอัดรายการรีวิวอาหารกันอยู่ รถชนตรงมาที่เรา ตอนนั้นเธอกำลังกัดเบอร์เกอร์แซลมอนพอดี มันเกิดขึ้นกะทันหันมาก แต่โชคดีอย่างมากพวกเรารอดมาได้
เธอยังสะท้อนถึงประสบการณ์เฉียดตายครั้งนี้ว่า “เหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าใครคือคนที่สำคัญจริงๆ ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเก็บความโกรธเกลียด จงปล่อยวาง ให้อภัย ใช้ชีวิตกับปัจจุบัน และให้คุณค่ากับคนรอบข้าง มันอาจเป็นมื้อสุดท้ายของเราก็ได้”
พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ “สุนัขแสนรักชื่อ Loyal ที่จากไปเมื่อพฤศจิกายน 2024 และคอยปกป้องเราจากบนฟ้า”
ภายหลังแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้คู่รักอย่างล้นหลาม “แฟนคุณรีบเอาตัวบังทันที พระเจ้าอวยพรจริง ๆ ดีใจที่ปลอดภัยนะครับ” “โชคดีเหลือเกิน รอดมาได้เพราะพระเจ้าคุ้มครองแน่ๆ” “พวกคุณควรหาทนายดีๆ เลยนะ เคสนี้มูลค่าเยอะมาก”
ขณะที่ ด้านเจ้าของร้านได้เผยกับสื่อท้องถิ่นว่า คนขับรถเป็นผู้หญิงและกำลังจะมาร่วมงานอีเวนต์ส่วนตัวในร้าน แต่เกิดพลาด เหตุจากเธอคิดว่าจอดรถและใส่เกียร์ P แล้ว แต่เมื่อเอาเท้าออกจากเบรก รถกลับไหลพุ่งชนเข้าไปในร้าน
ขอบคุณที่มา newyork post