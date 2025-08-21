อิสราเอลระดม – บีบีซี รายงานวันที่ 21 ส.ค. ว่า กองทัพอิสราเอล เปิดเผยว่าเรียกกำลังพลสำรองประมาณ 60,000 นาย ก่อนเดินหน้าตามแผนการรุกภาคพื้นดินเพื่อยึดครองพื้นที่ทั้งหมดของ กาซ่าซิตี พร้อมระบุด้วยว่ากำลังพลสำรองจะรายงานตัวเข้าประจำการในเดือนก.ย.นี้ และเสริมว่ากองกำลังได้ปฏิบัติการในพื้นที่ไซทูนและจาบาเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับแผนรุกคืบ
ภายหลังนายอิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล อนุมัติให้ปฏิบัติการณ์เมื่อวันอังคารที่ 19 ส.ค. นอกจากนี้ยังคาดว่าชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนในกาซาซิตีจะได้รับคำสั่งอพยพและมุ่งหน้าไปยังศูนย์พักพิงทางตอนใต้ของกาซ่า
ขณะเดียวกันพันธมิตรหลายฝ่ายของอิสราเอลแถลงประณามแผนการดังกล่าว ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส เตือนว่าแผนการนี้ “จะนำไปสู่หายนะทั้งต่อประชาชนและเสี่ยงที่จะทำให้ภูมิภาคตกอยู่ในวังวนของสงครามถาวร”
ด้านคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) กล่าวว่าการอพยพย้ายถิ่นฐานเพิ่มเติมและการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้น “มีความเสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีก”
ก่อนหน้านี้รัฐบาลอิสราเอลประกาศเจตนารมณ์ที่จะยึดครองฉนวนกาซ่าทั้งหมด หลังการเจรจาทางอ้อมกับกลุ่มฮามาสเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันล้มเหลวเมื่อเดือนที่แล้ว
ทั้งนี้ กาตาร์และอียิปต์กำลังพยายามหาข้อตกลงก่อนที่การโจมตีจะเริ่มต้นขึ้น โดยข้อเสนอใหม่มีใจความสำคัญคือสงบศึก 60 วันและปล่อยตัวประกันประมาณครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 50 คนที่ยังอยู่ในฉนวนกาซ่าซึ่งฮามาสระบุว่ายอมรับข้อเสนอนี้แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แต่อิสราเอลยังไม่ได้ให้คำตอบอย่างเป็นทางการซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลยืนยันเมื่อในเวลาต่อมาว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงบางส่วนอีกต่อไป และเรียกร้องให้มีข้อตกลงที่ครอบคลุมถึงการปล่อยตัวประกันทั้งหมดซึ่งเชื่อว่ามีเพียง 20 คนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่
