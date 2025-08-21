อิสราเอลระดมบีบีซี รายงานวันที่ 21 ส.ค. ว่า กองทัพอิสราเอล เปิดเผยว่าเรียกกำลังพลสำรองประมาณ 60,000 นาย ก่อนเดินหน้าตามแผนการรุกภาคพื้นดินเพื่อยึดครองพื้นที่ทั้งหมดของ กาซ่าซิตี พร้อมระบุด้วยว่ากำลังพลสำรองจะรายงานตัวเข้าประจำการในเดือนก.ย.นี้ และเสริมว่ากองกำลังได้ปฏิบัติการในพื้นที่ไซทูนและจาบาเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับแผนรุกคืบ

อิสราเอลระดม “กำลังพลสำรอง 6 หมื่นนาย” เดินหน้าแผนรุกคืบ-จ่อยึดครองกาซ่าซิตี

อิสราเอลระดม – An Israeli soldier stands on the top of a tank parked on an area near the Israeli-Gaza border, as seen from southern Israel, Wednesday, Aug. 20, 2025. The Israeli military says it is calling up about 60,000 reservists ahead of a planned ground offensive to capture and occupy all of Gaza City. (AP Photo/Maya Levin)

ภายหลังนายอิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล อนุมัติให้ปฏิบัติการณ์เมื่อวันอังคารที่ 19 ส.ค. นอกจากนี้ยังคาดว่าชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนในกาซาซิตีจะได้รับคำสั่งอพยพและมุ่งหน้าไปยังศูนย์พักพิงทางตอนใต้ของกาซ่า

ขณะเดียวกันพันธมิตรหลายฝ่ายของอิสราเอลแถลงประณามแผนการดังกล่าว ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส เตือนว่าแผนการนี้ “จะนำไปสู่หายนะทั้งต่อประชาชนและเสี่ยงที่จะทำให้ภูมิภาคตกอยู่ในวังวนของสงครามถาวร”

อิสราเอลระดม “กำลังพลสำรอง 6 หมื่นนาย” เดินหน้าแผนรุกคืบ-จ่อยึดครองกาซ่าซิตี

Palestinians rush to collect humanitarian aid airdropped by parachutes into Gaza City, northern Gaza Strip, Aug. 7, 2025. A military official said the reservists would report for duty in September and that most of the troops mobilised for the offensive would be active-duty personnel. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

ด้านคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) กล่าวว่าการอพยพย้ายถิ่นฐานเพิ่มเติมและการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้น “มีความเสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีก”

ก่อนหน้านี้รัฐบาลอิสราเอลประกาศเจตนารมณ์ที่จะยึดครองฉนวนกาซ่าทั้งหมด หลังการเจรจาทางอ้อมกับกลุ่มฮามาสเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันล้มเหลวเมื่อเดือนที่แล้ว

อิสราเอลระดม “กำลังพลสำรอง 6 หมื่นนาย” เดินหน้าแผนรุกคืบ-จ่อยึดครองกาซ่าซิตี

อิสราเอลระดม – Relatives and supporters of hostages held by Hamas take part in a protest demanding their immediate release and calling for the end of the war in the Gaza Strip as they march on a road near the Israeli-Gaza border, in southern Israel, Wednesday, Aug. 20, 2025. (AP Photo/Maya Levin)

ทั้งนี้ กาตาร์และอียิปต์กำลังพยายามหาข้อตกลงก่อนที่การโจมตีจะเริ่มต้นขึ้น โดยข้อเสนอใหม่มีใจความสำคัญคือสงบศึก 60 วันและปล่อยตัวประกันประมาณครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 50 คนที่ยังอยู่ในฉนวนกาซ่าซึ่งฮามาสระบุว่ายอมรับข้อเสนอนี้แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

แต่อิสราเอลยังไม่ได้ให้คำตอบอย่างเป็นทางการซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลยืนยันเมื่อในเวลาต่อมาว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงบางส่วนอีกต่อไป และเรียกร้องให้มีข้อตกลงที่ครอบคลุมถึงการปล่อยตัวประกันทั้งหมดซึ่งเชื่อว่ามีเพียง 20 คนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเมื่อ6ปี กาย-ฮารุ รีวิวไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ราคาพันเดียว แต่จ่ายจริงเท่าไหร่
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
5

พยานลับ เผยชนวน สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ เปิดวงจรปิด
6

ออม กรณ์นภัส - แม่ก้อย ร่ำไห้กลางงานแฟนไซน์ที่จีน ตร.รุดเคลียร์-แฟนๆสุดทน
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
8

หนุ่มโรตีเช่าเหมาโรงแรม 3 ปีจ่ายมัดจำร่วมล้าน แต่เข้าใช้งานไม่ได้
9

ก่อสร้างป่วน กัมพูชา 3 แสนคนกลับบ้าน ชี้แรงงาน 'ศรีลังกา' ดี แต่ค่าแรงสูงกว่าหลายเท่า
10

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์