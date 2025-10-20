ช็อกระบบการศึกษา! เด็กนักเรียนจีนป่วยหนัก หลังครูไฟเขียวเปิดหนังสยองขวัญให้ดูในคาบเรียน ถึงขั้นพูดไม่รู้เรื่อง-หลอนหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาล
สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สุดช็อกในจีน เมื่อเด็กนักเรียนหญิงวัยมัธยมรายหนึ่ง เกิดอาการทรุดทางจิต หลังจากดูหนังผีในช่วงเรียนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study) จนต้องหามส่งโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเธอป่วยเป็น โรคจิตเภทระยะสั้น ล่าสุดครอบครัวชนะคดีฟ้องโรงเรียน ศาลมีคำสั่งให้จ่ายชดเชยกว่า 9,000 หยวน หรือราว ๆ 40,000 บาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2566 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเหิงโจว เขตหนานหนิง มณฑลกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน โดยวันเกิดเหตุ ครูผู้สอน “ลาหยุด” ทำให้นักเรียนต้องเรียนกันเองในช่วง Self-Study จากนั้นมีนักเรียนเสนอให้ดูหนังกัน และสุดท้ายทุกคน รวมถึงครูประจำชั้นก็เห็นด้วย จึงเปิดหนังผีฉายภายในห้องเรียน ซึ่งชื่อหนังไม่ได้มีการเปิดเผย
เย็นวันเดียวกัน เด็กหญิงรายหนึ่งซึ่งใช้ชื่อสมมุติว่า “จื่อหาน” เริ่มมีอาการผิดปกติ พูดไม่รู้เรื่อง สับสนทางจิตระหว่างแชทกับแม่ พ่อแม่รีบนำส่งโรงพยาบาล โดยแพทย์ระบุว่าเธอป่วยเป็น “โรคจิตเภทระยะสั้น” (Acute and Transient Psychotic Disorder) ซึ่งเกิดจากภาวะความเครียดทางจิตใจอย่างรุนแรง ทำให้ขาดการรับรู้ความเป็นจริงชั่วคราว
ครอบครัวของจื่อหาน เชื่อว่าต้นเหตุของอาการทั้งหมดคือการชมภาพยนตร์สยองขวัญในห้องเรียน และชี้ว่าโรงเรียนขาดความรับผิดชอบ ปล่อยให้เด็กดูหนังที่ไม่เหมาะสม จึงตัดสินใจยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 30,000 หยวน (ราว 138,000 บาท)
ระหว่างการพิจารณาคดี ศาลตรวจสอบพบว่าจื่อหานไม่มีประวัติป่วยทางจิตมาก่อน และไม่มีประวัติเช่นนี้ในครอบครัว ฝ่ายโรงเรียนแถลงว่า เด็กหญิงอาจมีสภาพร่างกายที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นหรือมีโรคแฝงอยู่แล้ว พร้อมระบุว่าโรงเรียนมีระบบสุขภาพจิตที่ครอบคลุม และยอมรับผิดเพียง 10% เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้ทำประกันความรับผิดสำหรับนักเรียนกว่า 5,000 คน รวมถึงจื่อหาน โดยมีวงเงินคุ้มครองรายบุคคลสูงสุดถึง 500,000 หยวน (ประมาณ 2.3 ล้านบาท)
ท้ายที่สุด ศาลประชาชนแห่งเมืองเหิงโจวตัดสินว่าโรงเรียนต้องรับผิดชอบ 30% ต่อเหตุการณ์นี้ พร้อมมีคำสั่งให้บริษัทประกันของโรงเรียนชดเชยค่าเสียหายให้กับจื่อหาน เป็นเงิน 9,182 หยวน (ประมาณ 42,000 บาท)
ข่าวนี้กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ของจีน ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความเห็นหลากหลาย บางคนกล่าวว่า “โรงเรียนซวยแล้ว! ทีนี้คงไม่มีใครกล้าฉายหนังอีก” ขณะที่อีกเสียงระบุว่า “พูดตรง ๆ หนังผีไม่ควรฉายในโรงเรียนเลย มีหนังดี ๆ อีกมากให้เลือก ครูยังอนุมัติอีก แบบนี้โรงเรียนก็ต้องรับผิดจริง ๆ”
ขอบคุณที่มา: South China Morning Post