ช็อกระบบการศึกษา! เด็กนักเรียนจีนป่วยหนัก หลังครูไฟเขียวเปิดหนังสยองขวัญให้ดูในคาบเรียน ถึงขั้นพูดไม่รู้เรื่อง-หลอนหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาล

สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สุดช็อกในจีน เมื่อเด็กนักเรียนหญิงวัยมัธยมรายหนึ่ง เกิดอาการทรุดทางจิต หลังจากดูหนังผีในช่วงเรียนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study) จนต้องหามส่งโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเธอป่วยเป็น โรคจิตเภทระยะสั้น ล่าสุดครอบครัวชนะคดีฟ้องโรงเรียน ศาลมีคำสั่งให้จ่ายชดเชยกว่า 9,000 หยวน หรือราว ๆ 40,000 บาท

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2566 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเหิงโจว เขตหนานหนิง มณฑลกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน โดยวันเกิดเหตุ ครูผู้สอน “ลาหยุด” ทำให้นักเรียนต้องเรียนกันเองในช่วง Self-Study จากนั้นมีนักเรียนเสนอให้ดูหนังกัน และสุดท้ายทุกคน รวมถึงครูประจำชั้นก็เห็นด้วย จึงเปิดหนังผีฉายภายในห้องเรียน ซึ่งชื่อหนังไม่ได้มีการเปิดเผย

เย็นวันเดียวกัน เด็กหญิงรายหนึ่งซึ่งใช้ชื่อสมมุติว่า “จื่อหาน” เริ่มมีอาการผิดปกติ พูดไม่รู้เรื่อง สับสนทางจิตระหว่างแชทกับแม่ พ่อแม่รีบนำส่งโรงพยาบาล โดยแพทย์ระบุว่าเธอป่วยเป็น “โรคจิตเภทระยะสั้น” (Acute and Transient Psychotic Disorder) ซึ่งเกิดจากภาวะความเครียดทางจิตใจอย่างรุนแรง ทำให้ขาดการรับรู้ความเป็นจริงชั่วคราว

ภาพประกอบ

ครอบครัวของจื่อหาน เชื่อว่าต้นเหตุของอาการทั้งหมดคือการชมภาพยนตร์สยองขวัญในห้องเรียน และชี้ว่าโรงเรียนขาดความรับผิดชอบ ปล่อยให้เด็กดูหนังที่ไม่เหมาะสม จึงตัดสินใจยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 30,000 หยวน (ราว 138,000 บาท)

ระหว่างการพิจารณาคดี ศาลตรวจสอบพบว่าจื่อหานไม่มีประวัติป่วยทางจิตมาก่อน และไม่มีประวัติเช่นนี้ในครอบครัว ฝ่ายโรงเรียนแถลงว่า เด็กหญิงอาจมีสภาพร่างกายที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นหรือมีโรคแฝงอยู่แล้ว พร้อมระบุว่าโรงเรียนมีระบบสุขภาพจิตที่ครอบคลุม และยอมรับผิดเพียง 10% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้ทำประกันความรับผิดสำหรับนักเรียนกว่า 5,000 คน รวมถึงจื่อหาน โดยมีวงเงินคุ้มครองรายบุคคลสูงสุดถึง 500,000 หยวน (ประมาณ 2.3 ล้านบาท)

ท้ายที่สุด ศาลประชาชนแห่งเมืองเหิงโจวตัดสินว่าโรงเรียนต้องรับผิดชอบ 30% ต่อเหตุการณ์นี้ พร้อมมีคำสั่งให้บริษัทประกันของโรงเรียนชดเชยค่าเสียหายให้กับจื่อหาน เป็นเงิน 9,182 หยวน (ประมาณ 42,000 บาท)

ข่าวนี้กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ของจีน ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความเห็นหลากหลาย บางคนกล่าวว่า “โรงเรียนซวยแล้ว! ทีนี้คงไม่มีใครกล้าฉายหนังอีก” ขณะที่อีกเสียงระบุว่า “พูดตรง ๆ หนังผีไม่ควรฉายในโรงเรียนเลย มีหนังดี ๆ อีกมากให้เลือก ครูยังอนุมัติอีก แบบนี้โรงเรียนก็ต้องรับผิดจริง ๆ”

ภาพประกอบ reuters

ขอบคุณที่มา: South China Morning Post

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตั้งปลุก! 6 โมงเช้า ลงทะเบียน "คนละครึ่ง พลัส" 3 ขั้นตอน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
2

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ขึ้นข้อความแบบนี้ ได้หรือไม่ได้รับสิทธิ
3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ‘นาท ภูวนัย” นักแสดงอาวุโส
4

กรุงไทย แจงแล้ว ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส แจ้งสถานะรอ 3 วัน หลังสิทธิใกล้หมด
5

ฉีกกฎแก้บน ฮือฮา สาวสมหวัง จัดชาบูน้ำดำถวาย พ่อพระยาพิชัยดาบหัก
6

ราคาทองวันนี้ 20 ต.ค.68 พุ่งขึ้นอีก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้
7

ราคาทองวันนี้ 20 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 8 ดีดแรงต่อเนื่อง รีบตัดสินใจ
8

กำลังไปลงทะเบียนคนละครึ่ง หญิงถูกสิบล้อเหยียบกลางไฟแดง ศีรษะหลุดออกจากร่าง
9

เช็ก 7 สัญญาณดี บ่งบอกว่าคุณมี "ตับที่แข็งแรง" ถ้ามีครบ ขอยินดีด้วย
10

5 ข้อต้องรู้ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส วันนี้ เปิดเงื่อนไขการใช้สิทธิ