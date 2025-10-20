ตุ๊กตาก็มีคุณค่าในใจคน! วัดเก่าแก่ในประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีศพตุ๊กตาประจำปี ส่งดวงวิญญาณของเล่นวัยเยาว์สู่ความสงบ ด้วยบทสวด-ข้อความลาจากเจ้าของ
สื่อต่างประเทศระบุว่า ในเมืองยาโอะ จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น มีพิธีกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นั่นคือ “พิธีศพตุ๊กตา” ซึ่งจัดโดยวัดชินกูจิ วัดพุทธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 ร่วมกับบริษัทรับจัดงานศพฮักโคเด็น
โดยพิธีนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพราะโศกนาฏกรรมใด ๆ หากแต่เป็นการแสดงความเคารพและอาลัยแก่ตุ๊กตาและของเล่นที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในชีวิตของผู้คนจำนวนมาก
คำว่า “ตุ๊กตา” ในที่นี้มีความหมายที่กว้างกว่าที่คิด เพราะรวมถึงของเล่นยัดนุ่นหรือของเล่นนุ่มนิ่มต่าง ๆ ด้วย ตุ๊กตาเหล่านี้มักเป็นของเล่นวัยเด็กที่เจ้าของไม่สามารถเก็บไว้ได้อีกต่อไป แต่ก็ไม่กล้าทิ้งอย่างไร้เยื่อใย จึงเลือกส่งมาร่วมพิธี เพื่อส่งผ่านความรู้สึกสุดท้ายด้วยความเคารพ
พิธีนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 20 ปีก่อน โดยฮักโคเด็นได้รับคำร้องจากชาวเมืองที่ไม่อยากทิ้งตุ๊กตาอย่างไร้จิตใจ ปีแรกมีตุ๊กตาร่วมพิธีราว 3,000 ตัว แต่ในปี 2567 นี้ มีตุ๊กตาส่งมาร่วมพิธีมากถึง 50,000 ตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผูกพันที่ผู้คนมีต่อสิ่งของเหล่านี้ แม้มันจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ตาม
สถานที่ประกอบพิธีคือศาลาพิธีศพมินามิอุเอะมัตสึ ของบริษัทฮักโคเด็น โดยมีการจัดวางตุ๊กตาอย่างเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าห้องพิธี พระสงฆ์จะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ พร้อมเปิดโอกาสให้เจ้าของหรือครอบครัวสามารถถวายธูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ตุ๊กตาเหล่านั้นได้ด้วย
สิ่งที่น่าประทับใจคือ ผู้ร่วมพิธีไม่ได้มีแค่ชาวเมืองยาโอะเท่านั้น แต่ยังมีผู้คนจากทั่วจังหวัดโอซากา และแม้แต่จากภูมิภาคอื่นของญี่ปุ่น ที่ส่งตุ๊กตามาร่วมพิธี ทั้งด้วยการนำมาด้วยตนเองล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ หรือส่งทางไปรษณีย์มายังฮักโคเด็น ซึ่งเปิดรับการจัดส่งอย่างเป็นทางการ
เจ้าของตุ๊กตายังสามารถเขียนข้อความอำลาใส่ในแถบกระดาษสำหรับติดไว้กับตุ๊กตาของตนเอง เพื่อสื่อสารความรัก ความทรงจำ หรือคำอำลาเป็นครั้งสุดท้าย พิธีนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ตัวละ 3,000 เยน (ประมาณ 650 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้โครงการสวัสดิการในท้องถิ่น
สำหรับพิธีศพตุ๊กตาประจำปี 2568 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้
ขอบคุณที่มา: soranews24