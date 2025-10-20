ตุ๊กตาก็มีคุณค่าในใจคน! วัดเก่าแก่ในประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีศพตุ๊กตาประจำปี ส่งดวงวิญญาณของเล่นวัยเยาว์สู่ความสงบ ด้วยบทสวด-ข้อความลาจากเจ้าของ

สื่อต่างประเทศระบุว่า ในเมืองยาโอะ จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น มีพิธีกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นั่นคือ “พิธีศพตุ๊กตา” ซึ่งจัดโดยวัดชินกูจิ วัดพุทธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 ร่วมกับบริษัทรับจัดงานศพฮักโคเด็น

โดยพิธีนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพราะโศกนาฏกรรมใด ๆ หากแต่เป็นการแสดงความเคารพและอาลัยแก่ตุ๊กตาและของเล่นที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในชีวิตของผู้คนจำนวนมาก

ภาพประกอบจาก PR Times

คำว่า “ตุ๊กตา” ในที่นี้มีความหมายที่กว้างกว่าที่คิด เพราะรวมถึงของเล่นยัดนุ่นหรือของเล่นนุ่มนิ่มต่าง ๆ ด้วย ตุ๊กตาเหล่านี้มักเป็นของเล่นวัยเด็กที่เจ้าของไม่สามารถเก็บไว้ได้อีกต่อไป แต่ก็ไม่กล้าทิ้งอย่างไร้เยื่อใย จึงเลือกส่งมาร่วมพิธี เพื่อส่งผ่านความรู้สึกสุดท้ายด้วยความเคารพ

พิธีนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 20 ปีก่อน โดยฮักโคเด็นได้รับคำร้องจากชาวเมืองที่ไม่อยากทิ้งตุ๊กตาอย่างไร้จิตใจ ปีแรกมีตุ๊กตาร่วมพิธีราว 3,000 ตัว แต่ในปี 2567 นี้ มีตุ๊กตาส่งมาร่วมพิธีมากถึง 50,000 ตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผูกพันที่ผู้คนมีต่อสิ่งของเหล่านี้ แม้มันจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ตาม

ภาพประกอบจาก PR Times

สถานที่ประกอบพิธีคือศาลาพิธีศพมินามิอุเอะมัตสึ ของบริษัทฮักโคเด็น โดยมีการจัดวางตุ๊กตาอย่างเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าห้องพิธี พระสงฆ์จะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ พร้อมเปิดโอกาสให้เจ้าของหรือครอบครัวสามารถถวายธูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ตุ๊กตาเหล่านั้นได้ด้วย

สิ่งที่น่าประทับใจคือ ผู้ร่วมพิธีไม่ได้มีแค่ชาวเมืองยาโอะเท่านั้น แต่ยังมีผู้คนจากทั่วจังหวัดโอซากา และแม้แต่จากภูมิภาคอื่นของญี่ปุ่น ที่ส่งตุ๊กตามาร่วมพิธี ทั้งด้วยการนำมาด้วยตนเองล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ หรือส่งทางไปรษณีย์มายังฮักโคเด็น ซึ่งเปิดรับการจัดส่งอย่างเป็นทางการ

ภาพประกอบจาก PR Times

เจ้าของตุ๊กตายังสามารถเขียนข้อความอำลาใส่ในแถบกระดาษสำหรับติดไว้กับตุ๊กตาของตนเอง เพื่อสื่อสารความรัก ความทรงจำ หรือคำอำลาเป็นครั้งสุดท้าย พิธีนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ตัวละ 3,000 เยน (ประมาณ 650 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้โครงการสวัสดิการในท้องถิ่น

สำหรับพิธีศพตุ๊กตาประจำปี 2568 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

ภาพประกอบจาก PR Times

ขอบคุณที่มา: soranews24

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตั้งปลุก! 6 โมงเช้า ลงทะเบียน "คนละครึ่ง พลัส" 3 ขั้นตอน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
2

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ขึ้นข้อความแบบนี้ ได้หรือไม่ได้รับสิทธิ
3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ‘นาท ภูวนัย” นักแสดงอาวุโส
4

กรุงไทย แจงแล้ว ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส แจ้งสถานะรอ 3 วัน หลังสิทธิใกล้หมด
5

ฉีกกฎแก้บน ฮือฮา สาวสมหวัง จัดชาบูน้ำดำถวาย พ่อพระยาพิชัยดาบหัก
6

ราคาทองวันนี้ 20 ต.ค.68 พุ่งขึ้นอีก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้
7

ราคาทองวันนี้ 20 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 8 ดีดแรงต่อเนื่อง รีบตัดสินใจ
8

กำลังไปลงทะเบียนคนละครึ่ง หญิงถูกสิบล้อเหยียบกลางไฟแดง ศีรษะหลุดออกจากร่าง
9

เช็ก 7 สัญญาณดี บ่งบอกว่าคุณมี "ตับที่แข็งแรง" ถ้ามีครบ ขอยินดีด้วย
10

5 ข้อต้องรู้ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส วันนี้ เปิดเงื่อนไขการใช้สิทธิ