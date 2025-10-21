สาวเกาหลีใต้ จุดไฟเผาแมลงสาบ พลาดไฟไหม้ลามอพาร์ตเมนต์ สลดเพื่อนบ้านพยายามหนี ก่อนพลัดตกเสียชีวิต เผยเคยใช้วิธีนี้มาก่อนแต่ไม่มีปัญหา
วันที่ 21 ต.ค. บีบีซี รายงานว่า ตำรวจเกาหลีใต้เตรียมขอหมายจับหญิงวัย 20 ปี หลังจุดไฟเผาอพาร์ตเมนต์ของตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ขณะพยายามกำจัดแมลงสาบด้วยเครื่องพ่นไฟทำเอง จากไฟแช็กและสเปรย์ไวไฟ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีกหลายคน
รายงานระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในเมืองโอซัน จังหวัดคย็องกี เกาหลีใต้ โดยหญิงรายดังกล่าวให้การกับตำรวจว่า เธอใช้ไฟแช็กจุดสเปรย์เพื่อเผาแมลงสาบ และเคยใช้วิธีนี้มาก่อนโดยไม่เกิดปัญหา แต่ครั้งนี้ของภายในห้องกลับติดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวจีนวัยประมาณ 30 ปี อาศัยอยู่บนชั้น 5 ของอพาร์ตเมนต์กับสามีและลูกน้อยวัยเพียง 2 เดือน ขณะเกิดเหตุทั้งคู่เปิดหน้าต่างร้องขอความช่วยเหลือ ก่อนส่งลูกให้เพื่อนบ้านในตึกข้างเคียงช่วยรับไว้ได้อย่างปลอดภัย
สามีของผู้ตายสามารถปีนข้ามไปยังอาคารอีกฝั่งได้สำเร็จ แต่ภรรยาพยายามทำตามและพลัดตกลงมาจากหน้าต่าง ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า ทั้งคู่พยายามหนีออกทางหน้าต่าง เพราะควันไฟหนาทึบปิดกั้นทางหนีทางบันได
อพาร์ตเมนต์ดังกล่าวมีร้านค้าอยู่ชั้นล่าง และห้องพักอาศัย 32 ยูนิต ตั้งแต่ชั้น 2 – ชั้น 5 โดยมีผู้อยู่อาศัยอีก 8 รายได้รับบาดเจ็บจากการสูดควันไฟ
ทั้งนี้ ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากับหญิงต้นเพลิงในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต และก่อให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท