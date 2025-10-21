เจ้าของร้านเพชรสุดหรูในสหรัฐฯ ไม่ยอมให้โชคชะตาหยุดความแวววาว หลังสูญเสียดวงตาขวา ตัดสินใจฝัง ‘เพชร 2 กะรัต’ ลงในตาเทียม โชว์ความหรูหราแบบไม่เหมือนใคร!
เว็บไซต์ต่างประเทศเผย ตาเดียวไม่ธรรมดา! หนุ่มเจ้าของร้านเพชรในรัฐแอละแบมา “ฝังเพชร 2 กะรัตลงในตาเทียม” เปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นงานศิลป์สุดล้ำค่า
สเลเตอร์ โจนส์ หนุ่มชาวอเมริกันผู้เป็นเจ้าของร้านจิวเวลรี่ กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ หลังจากเขาเลือกจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้ต้องสูญเสียดวงตาขวาไปจากอาการป่วยร้ายแรง เขาตัดสินใจเปลี่ยนตาเทียมธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอก ด้วยการฝัง “เพชรแท้ 2 กะรัต” ลงตรงกลางตาเทียมของเขาเอง
เพื่อให้ดวงตานี้สะท้อนความเป็นตัวตนในฐานะนักออกแบบเครื่องประดับ โจนส์ได้ร่วมมือกับ จอห์น ลิม ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตาเทียมชื่อดัง ซึ่งเผยว่า “นี่คือตาเทียมที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เขาเคยสร้างมาในชีวิต” จากประสบการณ์ทำตามาแล้วกว่า 10,000 ดวง สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กทารก 6 สัปดาห์ ไปจนถึงผู้สูงวัยอายุ 101 ปี
“ผมอาจจะสูญเสียดวงตา แต่สิ่งนี้ได้นำแสงสว่างบทใหม่เข้ามาในชีวิตผม” โจนส์กล่าวด้วยรอยยิ้ม โดยเขามองว่าเครื่องประดับชิ้นนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือทางการแพทย์ แต่เป็นงานศิลปะที่เปล่งประกาย เอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร เพราะเมื่อแสงกระทบเพชรในดวงตา มันจะเปล่งแสงระยิบระยับดึงดูดทุกสายตา เป็นบทสนทนาเปิดเรื่องที่สมบูรณ์แบบ
ตั้งแต่เขาเปิดตัว “ดวงตาอัญมณี” ต่อสาธารณะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บัญชีโซเชียลของโจนส์ก็ถูกแชร์และพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลายคนชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออกที่ไม่เหมือนใคร แต่ก็มีบางเสียงที่แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัย “คุณไม่กลัวเหรอที่เดินไปไหนมาไหนพร้อมเพชรแท้ในเบ้าตา?” ผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความเห็น
แม้จะมีคำเตือน และความเสี่ยง แต่โจนส์ดูเหมือนจะไม่หวั่น เขายังคงใช้ดวงตาสุดหรูนี้ในชีวิตประจำวันอย่างภาคภูมิ พร้อมส่งต่อข้อความว่าแม้จะเสียบางสิ่งไป แต่ก็สามารถสร้างบางสิ่งที่สวยงามและทรงคุณค่าได้จากมัน
@gastt_fashion Artificial Eye Fitted with a Diamond by John Imm Prosthetics for Slater Jones. The custom piece featured is a 2 carat natural diamond. Image via @artificialeyesbyjohnimm on IG. Videos via @_jonesjewelryco_ on IG. #fashion #jewellery #jewelry #prosthetic ♬ To Find Connection – estle
ขอบคุณที่มา: odditycentral