เซเลนสกีลั่นพร้อมหารือ 3 ฝ่ายกับ “ทรัมป์-ปูติน” หลังถูกสหรัฐกดดันหนักเร่งหย่าศึก

เซเลนสกีลั่นพร้อมหารือ – วันที่ 21 ต.ค. บีบีซี รายงานว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน กล่าวว่าหากได้รับเชิญก็พร้อมจะเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา และ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
นายเซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 20 ต.ค. ว่า “หากเป็นการเชิญในรูปแบบที่เราพบกันสามคนหรือจะเป็นการทูตที่เรียกว่าชัตเทิลดิปโพลมาซี… ไม่ว่าในรูปแบบใดเราก็จะเห็นด้วย”
โดยการทูตแบบชัตเทิลดิปโพลมาซีเป็นการสนทนาระหว่างสองประเทศหรือมากกว่าซึ่งบุคคลหนึ่งเดินทางไปมาระหว่างประเทศต่างๆ พูดคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งสาสน์และแนะนำวิธีการจัดการกับปัญหา
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสื่อรายงานว่าการพบปะระหว่างนายทรัมป์กับนายเซเลนสกีที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ต.ค. กลายเป็นการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด พร้อมเรียกร้องให้ยูเครนยอมรับเงื่อนไขของรัสเซียเพื่อยุติสงครามซึ่งรวมถึงการยกดินแดนบางส่วนให้รัสเซีย
