เซเลนสกีลั่นพร้อมหารือ – วันที่ 21 ต.ค. บีบีซี รายงานว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน กล่าวว่าหากได้รับเชิญก็พร้อมจะเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา และ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

นายเซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 20 ต.ค. ว่า “หากเป็นการเชิญในรูปแบบที่เราพบกันสามคนหรือจะเป็นการทูตที่เรียกว่าชัตเทิลดิปโพลมาซี… ไม่ว่าในรูปแบบใดเราก็จะเห็นด้วย”

เซเลนสกีลั่นพร้อมหารือ 3 ฝ่ายกับ “ทรัมป์-ปูติน” หลังถูกสหรัฐกดดันหนักเร่งหย่าศึก

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy, left, sits before a meeting with President Donald Trump, from right, Vice President JD Vance and Treasury Secretary Scott Bessent in the Cabinet Room of the White House, Friday, Oct. 17, 2025, in Washington. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said he would be ready to join Donald Trump and Vladimir Putin at a proposed summit in Hungary if he were invited. (AP Photo/Alex Brandon)

โดยการทูตแบบชัตเทิลดิปโพลมาซีเป็นการสนทนาระหว่างสองประเทศหรือมากกว่าซึ่งบุคคลหนึ่งเดินทางไปมาระหว่างประเทศต่างๆ พูดคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งสาสน์และแนะนำวิธีการจัดการกับปัญหา

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสื่อรายงานว่าการพบปะระหว่างนายทรัมป์กับนายเซเลนสกีที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ต.ค. กลายเป็นการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด พร้อมเรียกร้องให้ยูเครนยอมรับเงื่อนไขของรัสเซียเพื่อยุติสงครามซึ่งรวมถึงการยกดินแดนบางส่วนให้รัสเซีย

เซเลนสกีลั่นพร้อมหารือ 3 ฝ่ายกับ “ทรัมป์-ปูติน” หลังถูกสหรัฐกดดันหนักเร่งหย่าศึก

เซเลนสกีลั่นพร้อมหารือ – Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy speaks to reporters in Lafayette Park across the street from the White House, following a meeting with President Donald Trump, Friday, Oct. 17, 2025, in Washington. When asked by reporters on Friday if Zelensky would be involved in the meeting in Budapest, Trump said he wanted to “make it comfortable for everybody”. “We’ll be involved in threes, but it may be separated,” he said, adding the three leaders “have to get together”. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

เซเลนสกีลั่นพร้อมหารือ 3 ฝ่ายกับ “ทรัมป์-ปูติน” หลังถูกสหรัฐกดดันหนักเร่งหย่าศึก

เซเลนสกีลั่นพร้อมหารือ – President Donald Trump, right, speaks before a lunch with Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy, from left, as White House Chief of Staff Susie Wiles, Treasury Secretary Scott Bessent and Vice President JD Vance listen in the Cabinet Room of the White House, Friday, Oct. 17, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

 

