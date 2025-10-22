ศาลตุรกีสั่งอดีตสามีจ่ายค่าชดเชย หลังบันทึกชื่ออดีตภรรยาในมือถือว่า ‘อ้วนตุ้ยนุ้ย’ ชี้เป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีและทำร้ายจิตใจ จุดประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์
โดยทั่วไปแล้ว คู่รักมักตั้งชื่อเล่นให้กันอย่างน่ารักหรือหยอกล้อกันตามประสาคู่รัก ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่มีใครคิดว่าเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นต้องฟ้องร้องหรือหย่าร้างกันในชั้นศาล แต่ก็มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นจริงในประเทศตุรกี!
คดีนี้เกิดขึ้นในเมืองอูซัค เมื่อภรรยารายหนึ่งฟ้องร้องอดีตสามีของเธอในระหว่างกระบวนการหย่าร้าง หลังพบว่าเขาบันทึกชื่อเธอในโทรศัพท์มือถือว่า “Tombek” ซึ่งแปลว่า “อ้วนตุ้ยนุ้ย” ในภาษาตุรกี ฝ่ายหญิงให้การว่า ชื่อดังกล่าวมีลักษณะดูถูกและลดทอนคุณค่าในฐานะคู่ชีวิต ทำให้เธอรู้สึกอับอายและบั่นทอนความสัมพันธ์อย่างรุนแรง
คำว่า “Tombek” ถูกเปิดเผยขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีหย่า และกลายเป็นจุดสำคัญที่ศาลใช้พิจารณาว่าพฤติกรรมของฝ่ายชายเป็นการดูหมิ่น และล่วงละเมิดทางวาจา แม้จะไม่ใช่การกระทำรุนแรงทางกาย แต่ศาลเห็นว่ามีผลกระทบต่อจิตใจ และศักดิ์ศรีของภรรยาอย่างชัดเจน
สุดท้าย ศาลฎีกาของตุรกีมีคำตัดสินให้ฝ่ายชาย “จ่ายค่าชดเชย” ให้แก่ภรรยาทั้งในด้านทรัพย์สินและจิตใจ โดยคำตัดสินนี้ยังถือเป็น บรรทัดฐานทางกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าในอนาคต หากมีกรณีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้น ศาลสามารถอ้างอิงคำตัดสินนี้ได้
ข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าว Haberler ของตุรกี และกลายเป็นกระแสถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในประเด็นว่า “ชื่อเล่น” ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนั้น ควรจะถือเป็นการดูหมิ่นหรือไม่?
ชาวเน็ตบางส่วนเห็นด้วยกับคำตัดสินของศาล โดยมองว่า แม้คำพูดจะดูเล่น ๆ แต่ก็สะท้อนถึงทัศนคติที่ไม่เคารพกันในชีวิตคู่ และอาจมีผลกระทบเชิงลึกต่อสภาพจิตใจของผู้ถูกเรียก ขณะที่บางส่วนกลับเห็นต่าง โดยมองว่า “อ้วนตุ้ยนุ้ย” อาจเป็นคำที่ตั้งขึ้นด้วยความเอ็นดู ไม่ได้มีเจตนาดูถูกแต่อย่างใด
หนึ่งในความคิดเห็นที่ได้รับความสนใจระบุว่า “การอ้วนไม่ใช่เรื่องเลวร้าย และคำว่า ‘อ้วนตุ้ยนุ้ย’ ก็ไม่ใช่คำด่า ฟังดูน่ารักออก”
พร้อมเสริมว่า “บางทีสามีอาจไม่ได้ตั้งใจว่าร้ายเลยก็ได้ เสียใจที่เรื่องเล็ก ๆ แบบนี้ทำให้คน ๆ หนึ่งต้องเสียเงินหรืออาจถึงขั้นติดคุก”