สามียอมให้อภัยทั้งน้ำตา! หลังจับได้ว่าภรรยานอกใจกับชายอื่นถึง 8 คน วิงวอนขอให้กลับบ้านเพื่อลูกที่ยังรอแม่ แม้เคยถูกทรยศ-หัวใจโดนเหยียบซ้ำอยู่หลายครั้ง
ชายชาวจีนรายหนึ่งกลายเป็นกระแสสะเทือนใจในโลกออนไลน์ หลังปรากฏคลิปวิดีโอที่เขากล่าวคำขอโทษต่อภรรยา พร้อมวิงวอนขอให้เธอกลับบ้าน แม้ว่าเขาเพิ่งจับได้ว่าเธอนอกใจเขากับชายอื่นถึง 8 คนในช่วงเวลาเพียง 3 เดือน และมีหลักฐานว่าเธอเคยเข้าพักโรงแรมกับชายคนหนึ่งแล้วด้วย
ชายคนนี้มีชื่อว่า “จาง” เขาเริ่มสังเกตว่าภรรยามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิมทั้งความห่างเหิน และความลับที่มากขึ้น จนสุดท้ายเขาตัดสินใจแอบดูโทรศัพท์ของเธอ ซึ่งนำไปสู่การทะเลาะอย่างรุนแรง แต่ก็ทำให้เขาได้พบความจริงอันโหดร้าย โดยภรรยาของเขากำลังคุยกับชายอื่นถึง 8 คน และในแชทเธอเรียกชายหลายคนว่า “สามี” ด้วยความรักใคร่
ยิ่งไปกว่านั้น ภรรยายังเป็นฝ่ายนัดพบกับชายบางคนด้วยตนเอง และดูเหมือนว่าเธอเต็มใจมีความสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างเปิดเผย จางเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า “เขาไม่กล้าคิดด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละการนัดเจอ เขาไม่อยากให้จินตนาการของตนเองพังทลายไปมากกว่านี้”
ที่น่าหดหู่คือ “นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอนอกใจเขา” ก่อนหน้านี้ พ่อของจางเคยจับได้ว่าภรรยากำลังมีคนอื่น และเมื่อจางกลับมาจากที่ทำงานไกลบ้าน ก็เคยลงไม้ลงมือกับภรรยาด้วยความโกรธในความไม่ซื่อสัตย์ แต่เธอในตอนนั้นกลับขอร้องอ้อนวอนไม่ให้หย่า พร้อมเขียน “จดหมายรับรอง” ว่าจะไม่หวนกลับไปผิดซ้ำอีก
อย่างไรก็ตาม เมื่อจางถามภรรยาว่าเหตุใดเธอจึงทำเช่นนี้? เธอตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “ต้องการหย่า” จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกสาวทั้ง 3 คนตามลำพัง พร้อมหัวใจที่แตกร้าว จางไม่สามารถติดต่อภรรยาได้ และไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
ในวิดีโอที่กลายเป็นไวรัล จางพูดกับกล้องด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ โดยเขายอมรับว่า “เขาผิดที่แอบดูโทรศัพท์ของเธอ และขอโทษที่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว”
ก่อนหันหน้าเข้ากล้อง และส่งสารถึงภรรยาว่า “ลูกสาวคนเล็กของเราคิดถึงแม่ แม่ไม่ต้องทำงานก็ได้ พวกเราจะดูแลแม่เอง ถ้าแม่อยากกลับมา ผมให้อภัย กลับมาเถอะ พวกเรารอแม่อยู่ตรงนี้”
ขอบคุณที่มา: Sin Chew Daily