เคล็ดลับใหม่เอาใจสายหวาน! นักวิจัยอังกฤษสร้าง ‘เพลงสุดละมุน’ เสริมรสสัมผัสช็อกโกแลต ฟังแล้วรู้สึกนุ่มนวล-อร่อยคูณสอง หวานลึกยิ่งกว่าที่เคย

เว็บไซต์ต่างประเทศระบุว่า นักวิจัยด้านเสียงจากมหาวิทยาลัยบริสตอลในสหราชอาณาจักร ได้พัฒนา เพลงพิเศษ ที่ช่วยเสริมรสชาติของช็อกโกแลตให้เข้มข้น และนุ่มลิ้นยิ่งขึ้น

โดยเพลงนี้เกิดจากงานวิจัยกว่า 60 ปีในเรื่อง “การบูรณาการประสาทสัมผัสหลายอย่าง” ที่แสดงให้เห็นว่ารสชาติ และเสียงมีผลต่อกันและกันอย่างน่าทึ่ง!

จากผลการวิจัยพบว่า เพลงที่มีท่วงทำนองนุ่มนวล และใช้คีย์เมเจอร์จะช่วยเพิ่มความหวาน และเนื้อสัมผัสที่ละมุนของช็อกโกแลต ในขณะที่โน้ตที่แหลมคมจะเน้นรสขม ส่วนเพลงจังหวะเร็วเหมาะกับอาหารจานด่วนมากกว่าของหวาน

ด้วยความรู้นี้ นักวิจัยด้านเสียงอย่าง นาตาลี ไฮแซนธ์ จึงร่วมมือกับแบรนด์ช็อกโกแลตชื่อดังอย่าง Galaxy Chocolate ในการสร้างเพลงพิเศษที่ชื่อว่า “Sweetest Melody” หรือเพลง “เมโลดี้หวานสุดละมุน”

เพลงความเร็ว 78 BPM นี้มีความยาว 90 วินาที ซึ่งตรงกับเวลาที่ช็อกโกแลตละลายบนลิ้น โดยใช้เปียโนสร้างความหวาน สายไวโอลินเพิ่มความเนียนนุ่ม และฮาร์ปเพื่อสัมผัสที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น

ด้าน Galaxy Chocolate ระบุว่า เพลงนี้เปลี่ยนช็อกโกแลตจากของหวานธรรมดาให้กลายเป็น “บทเพลงแห่งประสาทสัมผัส” อย่างแท้จริง

โดย นาตาลี กล่าวว่า โครงการนี้แสดงให้เห็นว่า “การกินช็อกโกแลตไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติ แต่เป็นประสบการณ์ที่ผสมผสานประสาทสัมผัสหลายด้านไปพร้อมกัน”

พร้อมเสริมว่า “พลังของเสียงดนตรีช่วยเพิ่มความสุขในการรับประทานช็อกโกแลตได้อย่างน่าตื่นเต้น”

สำหรับใครที่อยากเพิ่มประสบการณ์ “multisensory” หรือ “การผสมผสานประสาทสัมผัส” ในการกินช็อกโกแลต สามารถฟังเพลง “Sweetest Melody” ได้แล้ววันนี้บน YouTube และ Spotify

ขอบคุณที่มา: odditycentral

