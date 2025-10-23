สาวฝากแม่ดูแลแมว กลับมาอีกทีถึงกับอึ้ง แมวเปลี่ยนไป “อ้วนกลมจนคิดว่าเป็นภาพ AI”

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ศิลปินสาวชื่อ “ลีนา” ต้องเดินทางเข้าร่วมโปรแกรม Artist Residency หรือ ศิลปินพำนัก เป็นเวลา 1 เดือน จึงฝากให้คุณแม่ที่อาศัยอยู่ในกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
ช่วยดูแลเจ้าแมวสุดที่รัก “ซินแบด” แทน

ก่อนออกเดินทาง ลีนาอยู่กับแม่และซินแบดที่บ้านเป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อให้แมวคุ้นเคยกับบ้านใหม่ เห็นว่าแม่ดูแลดีและที่บ้านก็มีแมวตัวอื่น ๆ เป็นเพื่อน จึงวางใจ

แต่พอกลับมาอีกครั้งหลังผ่านไปหนึ่งเดือน ลีนาถึงกับช็อก เพราะซินแบดที่เคยหุ่นเพรียว กลับกลายเป็น “แมวอ้วนกลม” แบบแทบจำไม่ได้! ตอนเห็นภาพที่แม่ส่งมา ลีนายังคิดว่าเป็น “ภาพ AI” เพราะรูปร่างของเจ้าเหมียวกลมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ภายหลังจึงทราบว่า แม่ให้อาหารมากเกินไป พอรู้ว่าแมวเริ่มอ้วนก็พยายามลดปริมาณลง แต่ก็สายไปแล้ว เพราะเจ้าซินแบดกลับกินจุขึ้นเรื่อย ๆ แถมยังชอบขโมยอาหารของแมวตัวอื่นอีก ส่งผลให้น้ำหนักพุ่งถึง 6.6 กิโลกรัม

หลังคลิปถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่น บางคนบอกว่าน่ารักดี แต่บางส่วนกลับมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบ เพราะการปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนเกินไปอาจเป็นอันตรายได้

หลังคลิปเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตมีความเห็นแบ่งเป็นสองฝ่าย บางคนมองว่าน่ารักดี แต่บางส่วนกลับไม่เห็นด้วย มองว่าเป็นการเลี้ยงที่ไม่รับผิดชอบ เพราะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนจนเกินไป

อย่างไรก็ตาม ลีนาเผยว่า ตอนนี้เธอช่วยให้ซินแบดลดน้ำหนักสำเร็จแล้ว และกลับมามีรูปร่างเพรียวเหมือนเดิมอีกครั้ง

ขอบคุณที่มา Instagram

