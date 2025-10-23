ชายอินเดียปวดท้องรุนแรง กินอาหาร-ดื่มน้ำไม่ได้ แพทย์อึ้ง พบนาฬิกา-สกรูจำนวนมากในท้อง ใช้เวลาผ่าตัดนาน 3 ชั่วโมง
เมื่อไม่นานมานี้ ชายคนหนึ่งในอินเดียเข้ารับการรักษาตัวจากอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจนทำให้รับประทานอาหารลำบาก ในตอนแรกแพทย์สงสัยว่าอาจเป็นปัญหาระบบย่อยอาหารทั่วไป แต่การเอกซเรย์เผยให้เห็นวัตถุแปลกประหลาดอยู่ภายในร่างกาย
ตามรายงาน ผู้ป่วยชายคนดังกล่าวถูกญาติรีบนำส่งโรงพยาบาล Sawai Mansingh เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย หลังมีอาการปวดท้องอย่างหนัก ร่างกายอ่อนแรงอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำได้ตามปกติ
แพทย์ที่ทำการตรวจพบความผิดปกติจากผลเอกซเรย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีนาฬิกาข้อมือติดอยู่ในหลอดอาหาร ขณะที่ในลำไส้ใหญ่พบเศษเหล็กและชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆ เช่น น็อต สลักเกลียว และสกรู อัดแน่นสะสมอยู่เต็มไปหมด
แพทย์พยายามใช้วิธีส่องกล้อง (Endoscopy) เพื่อนำวัตถุออก แต่ไม่สามารถทำได้ จึงต้องทำการผ่าตัดใหญ่ที่ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมงเพื่อเอาวัตถุทั้งหมดออกจากร่างกาย
รายงานระบุว่า ทีมแพทย์ได้เปิดแผลขนาดเล็กที่ช่องท้องของผู้ป่วย ก่อนค่อย ๆ ดึงวัตถุต่าง ๆ ออกมา ซึ่งรวมถึงนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่ง โดยมีการบันทึกวิดีโอช่วงเวลาที่ศัลยแพทย์นำวัตถุออกมาได้ โชคดีที่หลังจากการผ่าตัดผ่านไป เขาอยู่ในอาการปลอดภัยและกำลังฟื้นตัวได้ดี แม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะสร้างความตกตะลึงให้แก่ทีมแพทย์เป็นอย่างมาก