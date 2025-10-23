ชายจีนชอบชานมมาก สั่งทำหลอดทองคำ 4 แสน หนัก 100 กรัม เพื่อเพิ่มความฟินระหว่างดื่ม แต่ดันเผลอทำหล่น แทบร้องไห้ ต้องให้ตำรวจช่วยหา
เกิดเหตุไม่คาดฝันในประเทศจีน เมื่อชายจากมณฑลเจ้อเจียง ผู้หลงใหลการดื่มชานม สั่งทำ “หลอดทองคำแท้” มูลค่ากว่า 100,000 หยวน ประมาณ 460,000 บาท เพื่อใช้ดื่มชานมโดยเฉพาะ แต่กลับทำหล่นหายระหว่างขี่รถจักรยานไฟฟ้ากลับบ้าน
ชายคนดังกล่าวมีนามสกุลว่า โฉ่ว เขาเล่าว่า ในคืนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานไฟฟ้ากลับบ้าน โดยพกหลอดทองคำใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง ระหว่างทางเมื่อขับผ่านฝาท่อที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หลอดทองคำได้หล่นออกจากกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว
เมื่อรู้ว่าหลอดทองคำหาย เขาตกใจสุดขีด รีบจอดรถและใช้เวลาตามหานานกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่พบ จึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้ช่วยค้นหา เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ และถึงกับตกใจเมื่อทราบว่าชายคนนี้ตามหาหลอดทองคำหนักประมาณ 100 กรัม มูลค่าสูงลิ่ว
จากข้อมูลของร้านที่ผลิตหลอดดังกล่าว ระบุว่า โฉ่วจ่ายเงิน 90,000 หยวน (ราว 41,4209 บาท)เพื่อสั่งทำพิเศษ แต่เนื่องจากราคาทองคำในตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 10% ภายในหนึ่งเดือน มูลค่าหลอดจึงขยับขึ้นเป็นราว 100,000 หยวนในปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายช่วยกันส่องหาบริเวณข้างทางอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง สุดท้ายก็พบหลอดทองคำตกอยู่บนทางเท้า ห่างจากฝาท่อราว 100 เมตร ชายแซ่โฉ่วถึงกับโล่งอกและดีใจสุด ๆ กล่าวว่า “ภรรยาผมคงไม่ลงโทษให้คุกเข่าบนกระดานซักผ้าแล้ว!”
คำพูดดังกล่าวเป็นสำนวนขำขันในภาษาจีน หมายถึง “ถูกภรรยาทำโทษ” ชายแซ่โฉ่วเผยว่า เขาเป็นนักสะสมทองคำมานานกว่า 10 ปี และสั่งทำหลอดทองคำนี้ขึ้นเพื่อใช้ดื่มชานมเครื่องดื่มสุดโปรด โดยก่อนหน้านี้ก็เคยมี หลอดเงินสำหรับใช้ดื่มเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม หลังจากเหตุการณ์นี้ หลอดทองคำได้รับความเสียหายบางส่วน เขาจึงตัดสินใจนำไปหลอมใหม่และตั้งใจจะสั่งทำหลอดใหม่อีกครั้งในฤดูร้อนหน้า พร้อมย้ำว่าจะไม่ใส่หลอดไว้ในกระเป๋ากางเกงอีกต่อไป
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น
- เขาใช้หลอดทองคำดื่มชานม แต่กลับขี่รถจักรยานไฟฟ้า – ช่างขัดกันเหลือเกิน
- ถึงเห็นหลอดตกอยู่บนถนนฉันก็คงไม่เก็บ เพราะไม่มีทางเชื่อว่าหลอดจะทำจากทองคำจริง ๆ
- บางคนเชื่อว่านี่เองอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้โฉ่วโชคดี ได้หลอดทองคำของเขากลับคืนมาในที่สุด