เจ้าสาวได้คำชมล้นหลาม หลังไม่รับซองเงินจากแขก เพียงแค่แตะซอง-พับมุมแล้วส่งคืน ลั่นถือว่าได้รับพรแล้ว
เมื่อเร็ว ๆ นี้ “จง” หญิงสาวชาวจีนไปงานแต่งเพื่อนที่เมืองซุ่นเต๋อ มณฑลกวางตุ้ง พอยื่นซองให้ เจ้าบ่าวเจ้าสาวแค่แตะซองเบา ๆ และพับมุมเบาๆ แล้วส่งคืนกลับมา เธอรู้สึกแปลกใหม่และประทับใจมากจึงถ่ายคลิปโพสต์โซเชียลจนกลายเป็นไวรัล
จง ให้สัมภาษณ์ว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ไปงานแต่งของคนท้องถิ่น ก่อนไปเธอถามเพื่อนๆ แล้วพบว่าที่นี่ไม่ค่อยรับซองกัน ถ้าจะให้ก็ประมาณ 200 หยวน (ราว 900 บาท) เธอกับเพื่อนเลยเตรียมซองละ 200 หยวนไป แต่ท้ายที่สุดไม่ได้ให้เลย
“ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าผู้คนที่นี่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย แถมบรรยากาศอบอุ่นและจริงใจมาก ก็เลยถ่ายวิดีโอไว้” จงกล่าว
ด้าน “อู๋ เจียซิน” ผู้เป็นเจ้าสาวเผยว่า นี่เป็นประเพณีมานาน ส่วนใหญ่ไม่รับซองจากแขก แค่แตะแล้วคืนก็พอ ญาติและเพื่อน ๆ มาร่วมงานได้ ก็ถือเป็นเกียรติและการให้พรครั้งใหญ่แล้ว
“พวกเราชาวซุ่นเต๋อจะทำแบบนี้ค่ะ แค่ให้ (ซอง) ฉันก็ถือว่าคุณมอบพรมาให้ ฉันแตะ (ซอง) แล้วพับมุมก็เหมือนรับพรไว้แล้ว ถ้าแขกยืนยันจะให้จริง ๆ เราก็อาจรับเงินไว้สักเล็กน้อยแล้วส่งคืน หรือให้ของตอบแทนกลับไป เราคิดแค่ว่าแขกมางานก็ดีใจแล้ว แค่มาก็พอ ไม่ต้องให้เงินอะไรเลย”
