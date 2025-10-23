เซอร์ไพรส์ครับคุณแม่! สุนัขขับสกู๊ตเตอร์ 4 ล้อ ซิ่งบนถนน จวกชนคนทำไง เจ้าของชี้ เป็นผู้ฝึกสัตว์ ควบคุมอยู่เสมอ-ถ่ายไม่นาน

กลายเป็นกระแสไวรัลจนมีการถกสนั่นว่าเป็นคลิป AI หรือไม่ หลังชาวเน็ตจีนได้ถ่ายภาพสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีดำ ขี่สกู๊ตเตอร์สี่ล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังบนถนนในเมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวนจนสร้างความฮือฮาให้ชาวเน็ตทั่วประเทศ

ในคลิปเผยให้เห็นเจ้าตูบยืนสองขา หน้าพิงพวงมาลัย ขับรถเคลื่อนตรงไปอย่างมั่นคง พร้อมส่งเสียงเห่า ขณะมีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านไปใกล้ ๆ ผู้เห็นเหตุการณ์ถึงกับอุทานว่า “นี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่า? หมาขับรถอยู่เหรอเนี่ย!”

สื่อท้องถิ่น รายงานว่า ตำรวจจราจรในเมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน ได้เข้าหยุดรถและตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวในเวลาต่อมา เจ้าของสุนัขรายนี้มีนามสกุลว่า เฉิน (Chen) เป็น ผู้ฝึกสัตว์มืออาชีพ

เขาอธิบายว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถสี่ล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ ที่ผ่านการดัดแปลงติดตั้งระบบเบรกอัตโนมัติแบบตัดไฟ (power-off brake system) โดยสุนัขของเขาสามารถกดปุ่มเพื่อสตาร์ทรถ และยกขาเพื่อเบรกหยุดรถได้เอง

เฉินเผยว่า เขาอยู่ใกล้ ๆ คอยควบคุมตลอดขณะสุนัขขับรถ เพียงแต่ให้มันได้ลองขับเองในระยะสั้น ๆ เพื่อถ่ายทำคลิปเท่านั้น ตำรวจไม่ได้ออกใบสั่งหรือปรับเงิน แต่ได้ให้ คำตักเตือนด้วยวาจา โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า “แม้สุนัขจะได้รับการฝึกมาดีเพียงใด แต่การให้สัตว์ขับรถบนถนนจริงถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง การฝึกควรทำเฉพาะในพื้นที่ปิดและควบคุมได้เท่านั้น”

เฉินเปิดเผยว่าสุนัขของเขาชื่อว่า หว่านจื่อ เป็นลาบราดอร์วัย 5 ปี ซึ่งเป็นเซเลบสี่ขาในละแวกนั้นเรื่องความฉลาดและนิสัยอ่อนโยน หลังจากฝึกเป็นเวลาเพียงหนึ่งเดือน หว่านจื่อก็สามารถ “ขับรถสี่ล้อไฟฟ้าได้เอง” ซึ่งทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก

ในสื่อสังคมออนไลน์ ยังมีการแชร์คลิปอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นทักษะของหว่านจื่อ ไม่ว่าจะเป็นขี่สเกตบอร์ด, ถือถุงขยะลงบันไดและทิ้งลงถังอย่างแม่นยำ, เปิด–ปิดไฟ, เดินถือถ้วยน้ำสองใบโดยไม่หก และแม้แต่ช่วยเหลือเจ้าของเมื่อถูกมัดมือด้วยเชือก

เฉินระบุว่า เขาเปิดศูนย์ฝึกสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว รวมถึงให้บริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ และย้ำว่าตนใช้ ธีฝึกเชิงวิทยาศาสตร์ โดยหว่านจื่อเป็นสุนัขที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดมากเป็นพิเศษ “สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีจิตวิญญาณ มนุษย์และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและมีความสุขได้” เฉินกล่าว

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของหว่านจื่อก็สร้างกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ของจีน บางคนมองว่าเป็นเรื่องน่ารักและอัจฉริยะ ขณะที่อีกหลายคนตั้งคำถามด้านความปลอดภัย

  • ไม่ว่าสุนัขจะฉลาดแค่ไหน แต่ให้มันขับรถบนถนนก็ยังอันตรายอยู่ดี ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ใครจะรับผิดชอบ?
  • บางทีหว่านจื่อน่าจะถูกฝึกเป็นสุนัขตำรวจ ใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ในทางที่เหมาะสม
  • ฉันเห็นภาพหลอนตอนเห็นสุนัขขับรถ
  • เนี่ยแหละ ๆ คนที่จะดูแลเราตอนแก่
  • ชนคนทำไงอ่ะ ทำไมพาออกถนน ไม่ฝึกในบ้านตัวเอง
