สาวจีนช่วยแม่ทำความสะอาดบ้าน เผลอทิ้ง “กล่องเก็บของเก่า ๆ ” รู้ทีหลังข้างในมีทองกับหยก มูลค่าหลักล้าน!

เรื่องราวเกิดขึ้นกับหญิงสาวชาวเซี่ยงไฮ้รายหนึ่ง เธอตั้งใจไปช่วยแม่ทำความสะอาดบ้าน แต่กลับเผลอโยนกล่องที่ภายในมีทองคำและจี้หยก มูลค่า 5 แสนหยวน (ประมาณ 2.2 ล้านบาท) ทิ้งไปโดยไม่รู้ตัว

รายงานระบุว่า ในวันเกิดเหตุ หญิงสาวกำลังช่วยแม่เก็บกวาดและคัดแยกของเก่า เธอเผลอเอา “กล่องธรรมดา” ใบหนึ่งทิ้งไปพร้อมขยะชิ้นอื่น จนกระทั่งตอนเย็น แม่พูดขึ้นว่าหากล่องใส่ทองคำกับหยกไม่เจอ หญิงสาวถึงกับช็อก เพราะเพิ่งทิ้งกล่องนั้นไปไม่กี่ชั่วโมงก่อน

แท้จริงแล้ว แม่ของหญิงสาวชอบเก็บของมีค่าไว้ในกล่องที่มีช่องลับ ซึ่งดูภายนอกเหมือนกล่องธรรมดา เธอจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขยะ

หลังรู้เรื่อง หญิงสาวรีบกลับไปยังจุดทิ้งขยะ แต่ไม่พบ เพราะขยะถูกเก็บไปแล้ว เธอจึงรีบโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และสามารถตามหาพนักงานเก็บขยะในวันนั้นได้สำเร็จ

โชคดีที่พนักงานทำความสะอาดสังเกตเห็นว่ากล่องมีน้ำหนักผิดปกติ จึงเปิดดูและพบว่าข้างในเต็มไปด้วยทองคำและหยก เลยคิดว่าน่าจะเป็นของมีค่าที่เจ้าของทำหล่นไว้ จึงเก็บรักษาไว้ก่อน สุดท้ายตำรวจช่วยยืนยันตัวเจ้าของ และส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดภายใน 4 ชั่วโมงหลังรับแจ้งเหตุ

“ของพวกนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับ แต่เป็นสิ่งแทนใจที่แม่เก็บรักษามาหลายปี ขอบคุณตำรวจจริง ๆ ที่ช่วยไว้ทันเวลา!” หญิงสาวกล่าวทั้งน้ำตา

ภายหลัง หญิงสาวยังนำป้ายปักข้อความชื่นชมไปมอบให้เจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงความขอบคุณในความช่วยเหลือครั้งนี้อีกด้วย

ขอบคุณที่มา orientaldaily

