สาวแชร์ชีวิตคู่แบบ ‘มีคนรักหลายคน’ ไม่รู้ว่าใครคือพ่อของเด็ก ด้านฝ่ายชายเผย เรื่องนี้ไม่สำคัญ ช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างดี
การเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สำหรับครอบครัวนี้ ทุกอย่างกลับเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะพวกเขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบ Polyamorous ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบเปิดกว้างและมีคู่รักหลายคน
โดย “ทายา” แต่งงานกับ “ฌอน” แต่เธอก็มีแฟนอีกคนชื่อ “ไทเลอร์” ซึ่งไทเลอร์เองก็มีภรรยาอยู่แล้วชื่อ “อลิเซีย” ทั้งสี่คนอยู่ร่วมกันในบ้านเดียว และสลับกันใช้ชีวิตคู่ในแต่ละวัน
ทายาเล่าว่า พวกเธอเป็นเหมือนครอบครัวทั่วไป เพียงแค่ “มีสมาชิกเยอะกว่าเท่านั้น” และพวกเธอทั้งหมดต่างมีความสุข
“ฉันอยู่กับสามี แฟน และภรรยาของแฟน และเราทั้งหมดมีลูกด้วยกัน 4 คน ทุกคนมีความสุขดี” ทายากล่าว
ทั้งสองคู่รู้จักกันตอนที่ไทเลอร์และอลิเซียเริ่มทดลองใช้ชีวิตแบบสวิงกิ้ง (swinging) ก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็น Polyamorous
หลังคบกันได้สักพัก ทั้งสี่คนก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านเดียวกัน บ้านของพวกเธอมีห้องนอนใหญ่ 2 ห้อง ทำให้ฌอนและไทเลอร์สามารถสลับห้องกันทุกคืน
ไม่นานอลิเซียก็ตั้งครรภ์ลูกคนที่สามชื่อ “บาร์เร็ตต์” ต่อมาไม่นาน ทายาก็พบว่าตัวเองตั้งครรภ์เช่นกัน ซึ่งพวกเขาไม่ได้สนใจเลยว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของเด็ก ๆ
“เราตกลงกันตั้งแต่แรกว่าไม่อยากรู้ว่าใครเป็นพ่อ เพราะมันไม่สำคัญสำหรับเราอยู่แล้ว เราเลี้ยงลูก ๆ ร่วมกันทั้งหมด ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของใครก็ตาม” ฌอนกล่าว
ด้านอลิเซียยอมรับว่า ตอนแรกเธอรู้สึกลังเลกับการไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูก เพราะกลัวจะอธิบายให้ลูกอีกสองคนเข้าใจไม่ได้ แต่หลังจากพูดคุยกับทุกคนในครอบครัว เธอก็รู้สึกสบายใจขึ้น
ครอบครัวนี้เผยว่า พวกเขาได้รับเสียงตอบรับหลากหลาย บางคนชื่นชมและให้กำลังใจ แต่บางคนบอกว่า “ไม่มีทางใช้ชีวิตแบบนี้ได้แน่” เพราะรับไม่ได้กับเรื่องความหึงหวง
“เราไม่ได้พยายามชักชวนให้ใครใช้ชีวิตแบบเรา แค่ต้องการให้รู้ว่านี่คือทางเลือกของเราเท่านั้น” ฌอนตอบกลับเสียงวิจารณ์
ขอบคุณที่มา thesun